صادرات ۵۲ میلیارد دلاری ایران در برابر صادرات ۳۵۰ میلیارد دلاری ترکیه

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به فاصله عملکرد صادراتی ایران با ظرفیت‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در حوزه صادرات غیرنفتی، همچنان امکان افزایش حجم و ارزش صادرات وجود دارد و استفاده از توان شرکت‌های مدیریت صادرات می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی را فراهم کند.

ظرفیت صادراتی ایران فراتر از عملکرد فعلی است

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته گفت: ارزش صادرات غیرنفتی ایران به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که به‌طور متوسط معادل یک میلیارد دلار صادرات در هفته است.

دهقان دهنوی با مقایسه این رقم با عملکرد صادراتی ترکیه اظهار کرد: صادرات کالایی ترکیه حدود ۳۵۰ میلیارد دلار است و این کشور به‌طور متوسط روزانه نزدیک به یک میلیارد دلار صادرات دارد. این مقایسه نشان می‌دهد ایران برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی خود و افزایش سهم در تجارت جهانی به برنامه‌ریزی مؤثرتری نیاز دارد.

وی منابع نفت و گاز، انرژی، معادن، امکان توسعه زنجیره‌های تولید و ارزش افزوده و همچنین نیروی انسانی متخصص و کارآفرین را از مزیت‌های اقتصادی کشور برشمرد و تأکید کرد که ظرفیت صادراتی ایران به سطح فعلی محدود نیست.

دهقان دهنوی با اشاره به پایین بودن ارزش واحد صادراتی ایران گفت: متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور در سال‌های مختلف حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار بوده است؛ درحالی‌که متوسط ارزش هر تن کالای وارداتی معمولاً به حدود ۲ هزار دلار می‌رسد.

به گفته وی، این اختلاف نشان‌دهنده سهم قابل‌توجه کالاهای دارای ارزش افزوده پایین در سبد صادراتی کشور است. در برخی موارد، محصولات ایرانی پس از انجام مراحل فرآوری در کشورهای دیگر با ارزشی چندبرابر به بازار عرضه می‌شوند؛ درحالی‌که امکان انجام بخشی از این فرآیندها در داخل کشور وجود دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: توسعه صادرات نباید صرفاً بر افزایش حجم فروش خارجی متمرکز باشد، بلکه تکمیل زنجیره ارزش، فرآوری محصولات و افزایش ارزش افزوده کالاهای صادراتی نیز باید در اولویت قرار گیرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ضرورت همکاری میان بنگاه‌های اقتصادی، کنسرسیوم‌های صادراتی و شرکت‌های مدیریت صادرات را از ابزارهای مهم تقویت حضور تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای خارجی دانست.

وی توضیح داد: یکی از شکل‌های همکاری اقتصادی، مشارکت بنگاه‌هایی است که ظرفیت‌ها و نیازهای مشابهی دارند. در حوزه صادرات، این همکاری می‌تواند در قالب کنسرسیوم‌های صادراتی شکل بگیرد و هزینه‌های ورود به بازارهای جدید را کاهش دهد.

دهقان دهنوی برای تشریح این موضوع به هزینه تحقیقات بازار اشاره کرد و گفت: اگر انجام یک تحقیق بازار تخصصی ۲۰۰ هزار دلار هزینه داشته باشد، مشارکت ۱۰ بنگاه این هزینه را به ۲۰ هزار دلار برای هر بنگاه کاهش می‌دهد. در صورت مشارکت ۲۰ بنگاه، سهم هر یک به ۱۰ هزار دلار و با مشارکت ۲۰۰ بنگاه، به هزار دلار می‌رسد.

به گفته وی، چنین همکاری‌هایی امکان دسترسی بنگاه‌های کوچک به اطلاعات تخصصی بازار را فراهم می‌کند و در مراحل بعدی می‌تواند به ایجاد برند مشترک، تنظیم توافق‌های همکاری و تدوین قواعدی برای جلوگیری از رقابت مخرب میان اعضا منجر شود.

وی در ادامه، شرکت‌های مدیریت صادرات را نمونه‌ای از همکاری میان مجموعه‌هایی با توانمندی‌های متفاوت دانست و افزود: این شرکت‌ها می‌توانند با اتکا به دانش تخصصی، تجربه تجاری و ارتباطات بین‌المللی خود، به چندین بنگاه کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای هدف خدمات ارائه دهند

دهقان دهنوی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات این شرکت‌ها گفت: صرف ثبت یک شرکت با عنوان مدیریت صادرات برای ارائه خدمات حرفه‌ای کافی نیست. چنین مجموعه‌ای باید درباره بازارها و کالاهای تخصصی خود شناخت، تجربه و ارتباطات مؤثر داشته باشد و بتواند مسیر ورود بنگاه‌ها به بازار هدف را هموار کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از بازنگری دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های مدیریت صادرات با هدف ارزیابی دقیق‌تر توانمندی‌های واقعی این مجموعه‌ها خبر داد.

وی گفت: در چارچوب این بازنگری، رتبه‌بندی شرکت‌ها بر مبنای توانایی آنها در ارائه خدمات تخصصی به بنگاه‌های اقتصادی انجام می‌شود. بر همین اساس، تعداد شرکت‌های دارای رتبه یک محدودتر شده، اما امکان فعالیت و ارتقای جایگاه برای سایر شرکت‌ها همچنان وجود دارد.

دهقان دهنوی افزود: شرکت‌هایی که در رتبه‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند، می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند، توان تخصصی خود را توسعه دهند و به‌تدریج به رتبه‌های بالاتر دست یابند.

وی تعیین کشورهای هدف و حوزه‌های کالایی تخصصی را از دیگر محورهای این برنامه عنوان کرد و گفت: شرکت‌های مدیریت صادرات باید مشخص کنند در کدام بازارها از شناخت، ارتباطات و ظرفیت کافی برخوردارند و در چه حوزه‌هایی می‌توانند خدمات حرفه‌ای ارائه دهند.

به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، این رویکرد علاوه بر ساماندهی شرکت‌های موجود، می‌تواند زمینه ورود مجموعه‌های توانمند جدید به کسب‌وکار مدیریت صادرات را نیز فراهم کند.

دهقان دهنوی یکی از چالش‌های صادرات کشور را فعالیت غیرحرفه‌ای برخی صادرکنندگان دانست و گفت: عرضه کالاهای بی‌کیفیت، کاهش غیرمنطقی قیمت‌ها و نگاه کوتاه‌مدت به بازار می‌تواند به اعتبار محصولات و برندهای ایرانی در بازارهای خارجی آسیب بزند.

وی افزود: برخی فعالان اقتصادی بدون برنامه مشخص برای حضور مستمر در بازارهای هدف، صرفاً به دنبال فروش مقطعی محصولات هستند؛ رویکردی که در صورت تداوم می‌تواند اعتماد خریداران خارجی را کاهش دهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی می‌تواند به هدایت بنگاه‌های کم‌تجربه، تقویت رقابت سالم و جلوگیری از تخریب بازارهای هدف کمک کند.

وی با اشاره به تجربه برخی بازارهای صادراتی، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی، اظهار کرد: در مواردی، عرضه حجم بالای محصول در یک بازه زمانی باعث شده قیمت فروش کالای صادراتی ایران در بازار مقصد حتی از قیمت داخلی آن پایین‌تر برود.

به گفته وی، تشکل‌های صادراتی باید در مدیریت عرضه، حفظ مشتریان و جلوگیری از افت اعتبار محصولات ایرانی نقش مؤثرتری ایفا کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از برنامه‌ریزی برای اجرای شاخص آمادگی صادراتی (Export Readiness) خبر داد؛ شاخصی که قرار است میزان آمادگی بنگاه‌های اقتصادی برای فعالیت حرفه‌ای در بازارهای بین‌المللی را ارزیابی کند.

دهقان دهنوی توضیح داد: این ارزیابی می‌تواند از بررسی الزامات اولیه آغاز شود؛ از جمله اینکه آیا محصول دارای کاتالوگ، بروشور، مشخصات فنی و استانداردهای مشخص است یا خیر. برخورداری از وب‌سایت، بخش بازرگانی بین‌الملل، اطلاعات تماس و زیرساخت‌های لازم برای فعالیت تجاری نیز می‌تواند در این ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: این شاخص در مراحل پیشرفته‌تر می‌تواند معیارهای دقیق‌تری برای سنجش توانمندی بنگاه‌ها و تعیین حداقل الزامات حضور حرفه‌ای در بازارهای خارجی ارائه دهد.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه، ممنوعیت ناگهانی فعالیت صادرکنندگان نیست، بلکه رویکرد اصلی، اجرای تدریجی و تشویقی نظام ارزیابی است.

به گفته وی، بنگاه‌هایی که هنوز آمادگی کافی برای صادرات مستقل ندارند، می‌توانند از طریق همکاری با شرکت‌های مدیریت صادرات یا کنسرسیوم‌ها وارد بازارهای خارجی شوند و به‌مرور توانمندی‌های خود را افزایش دهند.

دهقان دهنوی با اشاره به امکان پیوند دادن شاخص آمادگی صادراتی به خدمات حمایتی گفت: خدمات رایزنان بازرگانی، مراکز تجاری و مشوق‌های صادراتی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند بر اساس سطح آمادگی و ظرفیت بنگاه‌ها ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت در حدود ۱۸ تا ۱۹ کشور رایزن بازرگانی دارد، افزود: ارزیابی آمادگی صادراتی می‌تواند به استفاده مؤثرتر از ظرفیت رایزنان و هدایت خدمات تخصصی به سمت بنگاه‌های متناسب با این خدمات کمک کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین تقویت منابع مشوق‌های صادراتی و هماهنگی میان دستگاه‌های ارائه‌دهنده حمایت‌ها را از الزامات ایجاد یک نظام تشویقی مؤثر دانست.

به گفته وی، چنین رویکردی می‌تواند بنگاه‌ها را به ایجاد زیرساخت‌های لازم، افزایش آمادگی صادراتی و حرکت به سمت فعالیت حرفه‌ای‌تر در بازارهای جهانی ترغیب کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با دعوت از مجموعه‌های توانمند برای ورود به حوزه مدیریت صادرات گفت: شرکت‌هایی که در کشورهای هدف از شناخت بازار، ارتباطات تجاری و ظرفیت لازم برای توسعه فروش محصولات ایرانی برخوردارند، می‌توانند این فعالیت را به‌عنوان یک کسب‌وکار مستقل دنبال کنند.

دهقان دهنوی با اشاره به منافع اقتصادی این حوزه اظهار کرد: یک شرکت مدیریت صادرات می‌تواند به‌جای سرمایه‌گذاری مستقیم برای ایجاد چندین کارخانه، خدمات تخصصی خود را به تولیدکنندگان موجود ارائه دهد و با فراهم کردن بازار فروش برای محصولات آنها، در منافع اقتصادی حاصل از این فعالیت سهیم شود.

وی افزود: این الگو می‌تواند ضمن کمک به توسعه صادرات کشور، فرصت‌های تازه‌ای برای فعالیت اقتصادی شرکت‌های تخصصی ایجاد کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: این سازمان نیز در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات را ادامه خواهد داد و تلاش می‌کند تولیدکنندگان کوچک، صادرکنندگان دارای ظرفیت محدود و بازرگانان متقاضی ورود به بازارهای جدید را به استفاده از خدمات این شرکت‌ها هدایت کند.

بازارهای ازدست‌رفته؛ ضرورت بازنگری در راهبردهای صادراتی

دهقان دهنوی با اشاره به دشواری‌های موجود در مسیر تجارت خارجی گفت: محدودیت‌های اقتصادی و فشارهای خارجی، هزینه فعالیت صادرکنندگان را افزایش داده و دسترسی به برخی بازارها و مسیرهای انتقال کالا را دشوارتر کرده است.

وی افزود: در چنین شرایطی، شرکت‌های مدیریت صادرات باید با شناسایی مسیرهای جایگزین، توسعه روش‌های جدید انتقال کالا و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حفظ مشتریان، نقش پررنگ‌تری در صیانت از بازارهای صادراتی ایفا کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به وضعیت برخی محصولات کشاورزی اظهار کرد: در بخشی از این محصولات، سهم قابل‌توجهی از بازار کشورهای جنوب خلیج فارس از دست رفته است؛ موضوعی که مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و در برخی موارد، قیمت فروش محصول را به کمتر از هزینه تولید رسانده است.

وی تأکید کرد: شناسایی بازارهای جایگزین، توسعه بازارهای موجود و یافتن مسیرهای تازه عرضه می‌تواند به کاهش مشکلات تولیدکنندگان و جلوگیری از انباشت محصولات فروش‌نرفته کمک کند.

توسعه بازارهای جایگزین برای حمایت از تولیدکنندگان

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پایان، حفظ بازارهای صادراتی را یکی از اولویت‌های اصلی کشور دانست و گفت: برای حفظ هر دلار صادرات در هر کشور باید برنامه مشخصی داشت و تلاش کرد میزان فروش در بازارهای هدف افزایش یابد.

دهقان دهنوی تأکید کرد: شرکت‌های مدیریت صادرات و صادرکنندگان بزرگ می‌توانند با شناسایی فرصت‌های جدید، توسعه ارتباطات تجاری و ارائه راهکارهای ابتکاری، در حفظ بازارهای موجود و گسترش حضور کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی نقش مؤثری ایفا کنند.