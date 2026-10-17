باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - لیدا شجاعی فر رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: این عملیات با هدف بهبود شرایط انتقال آب و تسهیل ورود جریان‌های آبی به تالاب‌های کانی‌برازان، درگه‌سنگی و سولدوز اجرا شده و بازدید میدانی حاضر با هدف ارزیابی روند اجرا و بررسی میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده و اتمام عملیات انجام گرفت.

وی افزود: در این بازدید، وضعیت کانال‌های لایروبی‌شده و اقدامات اجرایی صورت‌گرفته مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن ارزیابی نتایج عملیات، از اجرای اقدامات مطابق با اهداف تعیین‌شده اطمینان حاصل شود.

شجاعی‌فر با تأکید بر اهمیت مدیریت مسیرهای انتقال آب به تالاب‌ها تصریح کرد: لایروبی و نگهداری مناسب کانال‌های آب‌رسان، از جمله اقدامات مؤثر جهت استفاده حداکثری از حقابه زیست محیطی تالابها در مواجه با پدیده احتمالی ال نینو بوده و موجب تسهیل انتقال آب به پیکره تالاب‌ می شود.