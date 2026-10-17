سیزدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه (IGO) با حضور بیش از ۵۰ کشور جهان و رقابت هزاران دانش‌آموز، در ایران و صد‌ها شهر جهان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیزدهمین المپیاد بین‌المللی هندسه (IGO) با حضور بیش از ۵۰ کشور جهان و رقابت هزاران دانش‌آموز، ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی باشگاه دانش‌پژوهان جوان در ایران و صدها شهر جهان برگزار شد.

این رقابت علمی معتبر، امسال نیز هم‌زمان در بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ شهر مختلف جهان به‌صورت حضوری برگزار شد و طبق روال سال‌های گذشته، بین ۶ تا ۱۰ هزار نفر از دانش‌آموزان و علاقه‌مندان کشورهای گوناگون در آن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

المپیاد بین‌المللی هندسه ایران در سه سطح تخصصی برگزار می‌شود تا طیف وسیعی از دانش‌آموزان را پوشش دهد:

-سطح مقدماتی: ویژه دانش‌آموزان پایه‌های هفتم و هشتم

-سطح متوسط: ویژه دانش‌آموزان پایه‌های نهم و دهم

-سطح پیشرفته: ویژه دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم

همچنین با هدف فراهم‌سازی فرصت رقابت برای تمامی مشتاقان این علم، فارغ‌التحصیلان علاقه‌مند نیز این امکان را دارند که در «سطح آزاد» این رویداد بین‌المللی شرکت کنند.

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش

برچسب ها: المپیاد جهانی ، المپیاد هندسه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۲۵ مهر ۱۴۰۵
اصل ریاضی هندسه است
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