باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ سردار جمشید رضایی پیش از ظهر امروز در جلسه هماهنگی رزمایش «جان‌فدا» که به ریاست استاندار کردستان در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: وحدت و انسجام مردم و نیرو‌های مسلح در کنار حضور گسترده مردم در صحنه، معادلات دشمن را برای تکرار جنگ با دشواری مواجه کرده است.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم افزود: ملت ایران با وجود دشواری‌های اقتصادی، حمایت از کشور و نظام را کنار نگذاشته‌اند و همین همراهی، پشتوانه‌ای مهم برای نیرو‌های مسلح و قدرت دفاعی کشور به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر ضرورت قدردانی از مردم بیان کرد: اراده ملت ایران از عوامل اصلی اقتدار کشور است و مسئولان باید قدر این سرمایه اجتماعی و همراهی مردم را بدانند.

رضایی با اشاره به ثبت‌نام حدود ۳۴ میلیون نفر در پویش «جان‌فدا» در سطح کشور گفت: بخش قابل توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان به استان کردستان تعلق دارند و این استقبال، بیانگر ظرفیت بالای مشارکت مردمی در برنامه‌های مرتبط با دفاع از کشور است.

وی با اشاره به پیشینه ایثار مردم کردستان تصریح کرد: مردم این استان در طول ۴۷ سال گذشته در دفاع از انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بوده‌اند و وجود ۵ هزار و ۵۳۶ شهید در کردستان، بخشی از کارنامه فداکاری مردم این منطقه را نشان می‌دهد.

رضایی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رزمایش جان‌فدا در روز هشتم ماه جاری با حضور حجت‌الاسلام طائب خبر داد و گفت: این رزمایش با هدف تقویت امنیت، افزایش آمادگی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پشتیبانی از اقتدار کشور برگزار می‌شود.

وی از مسئولان استانی و شهرستانی خواست با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رزمایش را فراهم کنند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در ادامه با اشاره به وضعیت امنیتی استان اظهار کرد: تلاش مسئولان، همراهی مردم و آمادگی نیرو‌های مسلح موجب شده است امنیت در کردستان برقرار باشد و نیرو‌های مستقر در استان برای مقابله با سناریو‌های مختلف دشمن آمادگی داشته باشند.

رضایی با بیان اینکه طرح‌های دفاعی لازم تدوین و تمرین شده‌اند، افزود: تجربه حوادث سال گذشته در برخی استان‌ها نشان داد که بصیرت مردم و همکاری مسئولان نقش مهمی در حفظ امنیت دارد و کردستان نیز با اتکا به همین ظرفیت‌ها توانسته است شرایط باثباتی را حفظ کند.

وی تأکید کرد: تقویت وحدت ملی، افزایش آمادگی دفاعی و حمایت مردم از کشور، از مؤلفه‌های مهم مقابله با تهدید‌های دشمن است.