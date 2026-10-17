باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سیامک قابلی سرپرست دامپزشکی آذربایجان غربی در نشست خبری با خبرنگاران استان که به مناسبت هفته دامپزشکی در این اداره‌کل برگزار شد، با تبریک این ایام، پرسنل دامپزشکی را سربازان خط مقدم سلامت عمومی و امنیت غذایی نامید و اظهار کرد: دامپزشکی دقیقاً در نقطه تلاقی سه مؤلفه حیاتی یعنی سلامت عمومی جامعه، امنیت غذایی و اقتصاد و معیشت پایدار قرار دارد و کارشناسان این بخش در شرایطی طاقت‌فرسا از سرمایه‌های راهبردی کشور محافظت می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز آذربایجان غربی با دارا بودن بالغ بر ۵ میلیون رأس دام سبک و سنگین افزود: به لطف تدابیر اندیشیده‌شده و نظارت مستمر میدانی شرایط بهداشتی جمعیت دامی استان کاملاً پایدار بوده و کانون‌های فعال بیماری تب برفکی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.

سرپرست اداره‌کل دامپزشکی استان با تبیین سیاست‌های نوین این مجموعه خاطرنشان کرد: رویکرد ما در حوزه پیشگیری تغییر نگاه از صرفِ تعداد دام مایه‌کوبی‌شده به میزان اثربخشی میدانی واکسن‌ها و جایگزینی داده‌محوری و تحلیل ریسک به جای شیوه‌های سنتی گزارش‌محور است.

وی افزود: بر همین اساس در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری ۱۷ میلیون و ۹۰۰ هزار نوبت‌سر واکسیناسیون علیه بیماری‌های شاخص و مهلک دامی نظیر تب برفکی، بروسلوز (تب مالت) و طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) اجرایی شده که نشان‌دهنده پوشش نوبتی و چندباره دام‌های سبک و سنگین استان در فصول مختلف است.

دکتر قابلی به موقعیت ژئوپلیتیک آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: استان ما با دارا بودن ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق هم‌زمان با فرصت‌های بی‌شمار اقتصادی در معرض تهدیدات ناشی از ورود بیماری‌های فرامرزی دامی قرار دارد.

وی تأکید کرد: کارشناسان دامپزشکی در ۶ پایانه و قرنطینه دامی مرزی شامل سرو، بازرگان، رازی خوی، تمرچین پیرانشهر، کیله سردشت و پیگیری راه‌اندازی قرنطینه کوزه‌رش سلماس مستقر بوده و به صورت شبانه‌روزی بر ترانزیت، صادرات و واردات محموله‌های دام و فرآورده‌های دامی نظارت می‌کنند که با توجه به تحولات اخیر منطقه این تدابیر تشدید شده است.

خودکفایی در ساخت واکسن هگزاوالان تب برفکی و مازاد ۳۰ درصدی تولید مرغ

سرپرست دامپزشکی آذربایجان غربی به توانمندی‌های دانش‌بنیان استان اشاره کرد و گفت: در پی شیوع سویه اگزوتیک تب برفکی در سال گذشته و خروج حجم بالایی از ارز برای خرید واکسن خارجی امروز با حمایت‌های انجام‌شده کارخانه واکسن‌سازی روناک در مهاباد موفق به تولید صنعتی واکسن شش‌گانه (هگزاوالان) تب برفکی شده است؛ دستاوردی راهبردی که استان ما را جزو معدود استان‌های صاحب این فناوری در کشور قرار داده و ضمن تأمین ۱۰۰ درصدی نیاز داخلی واکسن مورد نیاز دیگر استان‌ها را نیز تأمین می‌کند.

وی همچنین ظرفیت صنعت طیور را کم‌نظیر خواند و یادآور شد: با فعالیت حدود ۹۰۰ واحد مرغداری گوشتی در پهنه استان نیاز بازار مصرف داخلی به طور کامل تأمین شده و نزدیک به ۳۰ درصد گوشت مرغ تولیدی به عنوان مازاد به استان‌های همجوار ارسال می‌گردد.

دکتر قابلی در بخش پایانی سخنان خود با هشدار نسبت به خطرات جبران‌ناپذیر بهداشتی کشتار غیرمجاز در حاشیه راه‌ها و معابر تصریح کرد: دام‌هایی که خارج از چرخه کشتارگاه‌های صنعتی و بدون بازرسی پیش و پس از ذبح کشتار می‌شوند منشأ بالقوه انتقال بیماری‌های مشترک و مهلک میان انسان و دام هستند بنابراین شهروندان باید گوشت و فرآورده‌های دامی را صرفاً از مراکز تحت نظارت تهیه نمایند.

وی یادآور شد: شهروندان و دامداران استان می‌توانند هرگونه موارد تخلف بهداشتی، شکایات و پیشنهادات خود را در سراسر استان از طریق تماس با سامانه تلفنی ۱۵۱۲ یا شبکه‌های دامپزشکی شهرستان‌ها پیگیری کنند.