باشگاه خبرنگاران جوان - عباس گودرزی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در تشریح کیفیت جلسه رای اعتماد گفت: نمایندگان موافق و مخالف فرصت خواهند داشت دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع مطرح کنند. همچنین وزیر پیشنهادی دفاع نیز فرصت خواهد داشت تا با ارائه توضیحات و تشریح برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهد.

گودرزی تأکید کرد: در پایان جلسه، رای‌گیری درباره صلاحیت و اعطای رای اعتماد به وزیر دفاع با مشارکت نمایندگان مجلس انجام خواهد شد و نتیجه آن، تکلیف ادامه فعالیت وزیر پیشنهادی در این مسئولیت را مشخص خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: جلسه فردا یکشنبه به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد.