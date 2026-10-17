باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه المیادین به نقل از خبرگزاری «سبأ» گزارش داد که حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف یمن ادامه دارد و در تازه‌ترین مورد، خانه‌های مسکونی در استان ذمار هدف قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، شمار قربانیان حمله به خانه‌های شهروندان در روستا‌های العرّ و برزاء، واقع در منطقه قاع الحقل در شهرستان ضوران انس استان ذمار، به ۲۰ شهید و زخمی رسیده است. در این حمله که به گفته منابع یمنی با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه بین‌المللی انجام شده، سه کودک شهید و ۱۷ نفر زخمی شده‌اند که هفت کودک و سه زن در میان مجروحان هستند. یکی از زنان باردار نیز بر اثر این حمله سقط جنین کرده است.

این حمله همچنین به سه خانه مسکونی آسیب رسانده و سامانه انرژی خورشیدی متعلق به یکی از کشاورزان را تخریب کرده است. شماری از دام‌ها نیز تلف یا زخمی شده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری سبأ، جنگنده‌های عربستان روز شنبه حملاتی را به استان صعده انجام دادند؛ از جمله دو حمله در شرق شهر صعده و شش حمله به شهرستان سحار. همچنین پیش‌تر یک حمله هوایی به منطقه مران انجام شده بود.

به گفته این منبع، سه حمله هوایی دیگر نیز منطقه الضعة و البنیة در ناحیه المساحین، واقع در شهرستان الشمایتین استان تعز، را هدف قرار دادند.

نیرو‌های مسلح یمن نیز روز گذشته اعلام کردند که جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت، ۱۰۱ حمله هوایی و موشکی به مناطق مختلف این کشور انجام داده‌اند. به گفته این نیروها، حملات مناطقی در صنعا و استان‌های ضالع، تعز، حدیده، ذمار، مأرب، صعده، جوف، عمران و لحج را هدف قرار داده است.

ریاض هر روز با ده‌ها حمله هوایی و موشکی، استان‌های مختلف یمن را هدف قرار می‌دهد و این حملات به مناطق غیرنظامی و خانه‌های مسکونی آسیب می‌رساند.

منبع: المیادین