باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی ارتقای همکاری‌های گردشگری ایران و چین، عصر جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۶) به میزبانی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن و با حضور جمعی از مقامات، فعالان و شرکت‌های گردشگری دو کشور برگزار شد.

رحمانی‌ فضلی، سفیر ایران در چین، با اشاره به پیوند دیرینه دو کشور در مسیر جاده ابریشم گفت این مسیر در گذشته، افزون بر کالا و محصولات، زمینه‌ساز تبادل فرهنگ، هنر، موسیقی و آداب‌ورسوم بوده است. او فعالان گردشگری امروز را ادامه‌دهندگان نقش تاریخی کاروان‌داران دانست و گفت آنان می‌توانند با بهره‌گیری از امکانات و فناوری‌های جدید، پیوند میان دو ملت را با سرعت بیشتری تقویت کنند.

سفیر ایران در چین با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن زمینه همکاری‌های آینده، بر آمادگی برای رفع موانع و سازمان‌دهی بهتر روابط گردشگری تأکید کرد. او همچنین گفت چین در نگاه ایران شریکی مهم است و دو کشور در پی صلح و امنیت در منطقه‌اند. به گفته او، باید از هم‌اکنون برای توسعه همکاری‌ها و افزایش سهم چین از گردشگری ایران آمادگی ایجاد شود.

وی با اشاره به تجاوز اخیر علیه ایران افزود: «این جنگ ثابت کرد ما دوست و دشمن خود را خوب شناختیم. چین در این جنگ ثابت کرد دوست همدل، همراه و کمک‌کننده مردم ایران است. ما چین را شریک خود می‌دانیم و هر دو به دنبال صلح و امنیت در خاورمیانه و غرب آسیا هستیم. حتماً بعد از این جنگ، چین به عنوان بزرگ‌ترین کشوری خواهد بود که در امر بازسازی به ایران کمک می‌کند و باید بیشترین سهم از گردشگری را به چین بدهیم. برای همین باید از هم اکنون آمادگی لازم را داشته باشیم، موانع را رفع کنیم و سازماندهی جدیدی بدهیم تا مبادلات تقویت شود.»

صالحی امیری: نشست امروز باید به قرارداد و اعزام واقعی گردشگر منتهی شود

در این نشست، دکتر کردونی، نماینده وزارت میراث‌فرهنگی، به تاکیدات و نظرات دکتر سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این خصوص اشاره کرد که ایشان با اشاره به پنجاه‌وپنجمین سال روابط دیپلماتیک ایران و چین، سال ۲۰۲۶ را فرصتی برای عبور از گفت‌وگو و ورود به مرحله اقدام دانست و تأکید کرد: «چین باید به یکی از مهم‌ترین شرکای گردشگری ایران تبدیل شود و این هدف بدون نقش مستقیم آژانس‌ها و توراپراتورهای دو کشور محقق نخواهد شد.»

وی با معرفی ایران به عنوان مقصدی تازه، اصیل و سرشار از تجربه برای گردشگر چینی، پنج پیشنهاد مشخص برای آغاز مرحله عملیاتی ارائه کرد: تشکیل فوری «میز مشترک آژانس‌ها و توراپراتورهای ایران و چین»، طراحی و عرضه حداقل سه بسته اختصاصی ایران برای بازار چین، برگزاری تور آشناسازی ایران برای مدیران آژانس‌ها و خبرنگاران چینی، توسعه خدمات موردنیاز گردشگران چینی از جمله راهنمای چینی‌زبان و خدمات پرداخت، و تعیین هدف کمّی و جدول زمانی مشخص برای اعزام گردشگر.

وزیر میراث انتظار دارد «نتیجه این نشست نباید تنها گفت‌وگو و تبادل کارت باشد. انتظار وزیر این است که نشست امروز به برنامه اقدام، بسته سفر، قرارداد و اعزام واقعی گردشگر منتهی شود. جاده ابریشم در گذشته با حرکت کاروان‌ها زنده بود؛ جاده ابریشم امروز با حرکت گردشگران زنده خواهد شد.»

علایی: ایران یکی از پرجاذبه‌ترین کشورهای جهان است

آقای دکتر علایی، مدیر کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران، ضمن تقدیر از دکتر رحمانی‌فضلی برای برگزاری نشست، گفت در روزهای اخیر به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه coitm چین در پکن شرکت کردیم و ظرفیت‌های ایران را به نمایش گذاشتیم. به گفته او، ایران با وجود سه جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل، هم‌اکنون یکی از امن‌ترین کشورهای جهان برای گردشگری است و زیرساخت‌های آن در حال توسعه است؛ ایران هم میراث تاریخی گران‌قدری دارد و هم تنوع آب و هوایی و جاذبه‌های فرهنگی اقوام مختلف. او با اشاره به ثبت جهانی قلعه الموت و بازسازی بارگاه شمس تبریزی، ایران را مقصدی برای آشنایی با میراث ادبی و تمدنی جهان دانست و گفت: «ما میزبان شما در ایران هستیم.»

شرکت‌های چینی: از تجربه موفق گذشته تا چالش بلیط و نبود دفتر گردشگری

نمایندگان شرکت‌ها و نهادهای گردشگری چینی در این نشست، ضمن ابراز رضایت از تجربه همکاری با ایران و توصیف مردم ایران به مهمان‌نوازی و شریف، ایران را مقصدی با ارزش افزوده بالا و سودآور برای آژانس‌های چینی توصیف کردند و بر علاقه گردشگران چینی برای سفر به ایران تأکید کردند. آنان عمده چالش‌ها را نبود دفتر ترویج گردشگری ایران در پکن، بی‌ثباتی پروازها به دلیل جنگ، و عدم امکان برگزاری تورهای آشنایی عنوان کردند و راهکارهایی چون ایجاد دفتر نمایندگی گردشگری در پکن، برگزاری رویدادها و تور برای رسانه‌ها و بلاگرهای چینی، طراحی تورهای اختصاصی و رده‌بالا، استفاده از ظرفیت فرهنگ چای به عنوان نقطه اشتراک فرهنگی ایران و چین، و برقراری پروازهای پایدار را پیشنهاد دادند.

کردونی: میزبان ۱۵ تا ۲۰ تورگردان چینی خواهیم بود

کردونی، نماینده وزارت میراث، نیز در ادامه با تشکر از میزبانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و اشاره به گفت‌وگو با وزیر، اعلام کرد: «می‌توانیم میزبان ۱۵ تا ۲۰ نفر از تورگردانان چینی در آینده نزدیک باشیم.» کردونی در پاسخ به یکی از شرکت‌ها که پرسید سیاست ایران برای نشان‌دادن اینکه ایران امن است و وضعیت عادی است چیست، با نقل ضرب‌المثلی چینی گفت: «صد بار شنیدن مثل یک بار دیدن نیست؛ به ایران بیایید، ایران را ببینید تا ترس شما بریزد.»