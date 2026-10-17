باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال نابینایان ایران در دومین دیدار خود به مصاف تیم ملی کره‌جنوبی رفت.

این دیدار روز شنبه ۲۵ مهرماه در مرحله گروهی این رقابت‌ها و در مجموعه ورزشی تسوروما در شهر ناگویا ژاپن برگزار شد که در پایان با نتیجه سه بر یک به سود ایران به پایان رسید.

بر خلاف بازی با تایلند، این‌بار تیم با تسلط و آرامش بیشتری بازی را شروع کرد و در همان نیمه اول هم با دو گل حسین رجب‌پور از کره‌جنوبی پیش افتاد.

در نیمه دوم هم این تیم توانست تسلط خودش به بازی را حفظ کند و به گل سوم هم دست پیدا کند. این بار صادق رحیمی بازیکن قدیمی تیم ایران دروازه کره‌جنوبی را باز کرد.

تیم کره‌جنوبی برای کم کردن اختلاف گل‌های خورده تلاش زیادی کرد و در نهایت هم یکبار توسط کیم وون توانست فقط یکی از گل‌های خورده را جبران کند.

این مسابقات با حضور شش تیم و در یک گروه برگزار می‌شود.