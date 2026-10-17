از گرفتگی صدا در هوای پاییزی جلوگیری کنید + فیلم

پزشک طب سنتی ایرانی گفت: با دمنوش های گیاهی سرماخوردگی و بیماری‌های فصل پاییز را درمان کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ امتیازی، پزشک طب سنتی ایرانی می گوید: با ترفندهای طلایی از گرفتگی صدا در هوای پاییزی جلوگیری کنید. با شروع فصل پاییز و نزدیک شدن به سرما، مصرف نوشیدنی‌های گرم مانند دمنوش‌، چای بابونه،لیمو و پونه به شما احساس آرامش و ثبات در ذهن می‌دهد. 

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این نوشیدنی‌ها به ویژه دمنوش‌ها، ترکیبی از لذت گرمایی و خواص دارویی دارند که در فصل پاییز بسیار مناسب هستند. این فصل با شروع سرما و خشکی هوا می‌تواند عوارض مختلفی را برای بدن شما به همراه داشته باشد، از جمله کمردرد، مشکلات پوستی، حساسیت‌ها، تورم مخاط‌های گوش و حلق و بینی. به همین دلیل، دمنوش‌های پاییزی می‌توانند به شما کمک کنند تا این مشکلات را کاهش دهید.

وقتی به سرماخوردگی یا آنفولانزا مبتلا می‌شوید، یکی از توصیه‌های اساسی پزشکان این است که باید مایعات بیشتری مصرف کنید. در این زمینه، دمنوش‌های گرم می‌توانند گلوی شما را تسکین دهند و احساس بهبودی را به شما ببخشند.

برچسب ها: سرماخوردگی شدید ، چای دمنوش ، فصل پاییز و زمستان ، داروهای گیاهی
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