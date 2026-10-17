باشگاه خبرنگاران جوان-در فوتبال، نتیجه‌ها تغییر می‌کنند، فصل‌ها به پایان می‌رسند و نام‌ها از نیمکت‌ها و زمین مسابقه فاصله می‌گیرند؛ اما احترام به کسانی که بخشی از تاریخ و خاطرات یک باشگاه را ساخته‌اند، نباید به پایان هیچ فصلی وابسته باشد.

مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان در اقدامی ارزشمند و در راستای پاسداشت سرمایه‌های انسانی فوتبال، با حضور مدیرعامل باشگاه، جمعی از پیشکسوتان و لیدرهای هواداری، یاد و خاطره روزهای حضور غلامحسین پیروانی روی نیمکت این تیم را گرامی داشت؛ مردی که این روزها در بستر بیماری به سر می‌برد.

این اقدام، فراتر از یک دیدار یا یک قاب تصویری، یادآور فرهنگی است که در آن، قدردانی از بزرگان نباید به مراسم یادبود و مرور خاطرات محدود شود. احترام واقعی آن است که در روزهای دشوار نیز کنار کسانی بمانیم که روزگاری بخشی از مسیر و هویت ما بوده‌اند.