باشگاه صنعت‌نفت آبادان در اقدامی شایسته با حضور مدیرعامل باشگاه، جمعی از پیشکسوتان و لیدر‌های هواداری، از غلامحسین پیروانی، سرمربی پیشین این تیم که این روز‌ها در بستر بیماری به سر می‌برد، یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-در فوتبال، نتیجه‌ها تغییر می‌کنند، فصل‌ها به پایان می‌رسند و نام‌ها از نیمکت‌ها و زمین مسابقه فاصله می‌گیرند؛ اما احترام به کسانی که بخشی از تاریخ و خاطرات یک باشگاه را ساخته‌اند، نباید به پایان هیچ فصلی وابسته باشد.

مؤسسه فرهنگی ورزشی صنعت‌نفت آبادان در اقدامی ارزشمند و در راستای پاسداشت سرمایه‌های انسانی فوتبال، با حضور مدیرعامل باشگاه، جمعی از پیشکسوتان و لیدرهای هواداری، یاد و خاطره روزهای حضور غلامحسین پیروانی روی نیمکت این تیم را گرامی داشت؛ مردی که این روزها در بستر بیماری به سر می‌برد.

این اقدام، فراتر از یک دیدار یا یک قاب تصویری، یادآور فرهنگی است که در آن، قدردانی از بزرگان نباید به مراسم یادبود و مرور خاطرات محدود شود. احترام واقعی آن است که در روزهای دشوار نیز کنار کسانی بمانیم که روزگاری بخشی از مسیر و هویت ما بوده‌اند. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 
برچسب ها: غلامحسین پیروانی ، فوتبال
خبرهای مرتبط
مداحی پیشکسوت فوتبال در سوگ سید و سالار شهیدان در شیراز + فیلم
غلامحسین پیروانی به هوش آمد
فوت غلامحسین پیروانی تکذیب شد+فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یاسر آسانی بازیکن غیر مجاز است/ باید بازی‌های استقلال ۳ بر صفر شود
نتایج ۵ وزن از رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان - آمریکا
ابرقویی نژاد: من به خاطر تکمیل سهمیه پرسپولیس به استقلال رفته بودم
لژیونر ایرانی: باشگاه الوحده با ۲ میلیون یورو هم اجازه جدایی‌ام را نداد
واکنش بیرانوند به نامزدی عنوان بهترین بازیکن آسیا
پیام تبریک فرمانده کل سپاه پاسداران به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در خاک آمریکا
آیا دریافت کمک دلاری از مالک استقلال توسط مهدی تاج قانونی است؟
حضور سرپرست فدراسیون در جمع ملی‌پوشان پارادوومیدانی ایران در ناگویا
شکست مردان گلبال ایران مقابل کره جنوبی
پیروزی دوم ایران برابر کره جنوبی در بسکتبال با ویلچر
آخرین اخبار
شکست مردان گلبال ایران مقابل کره جنوبی
آیا دریافت کمک دلاری از مالک استقلال توسط مهدی تاج قانونی است؟
پیروزی دوم ایران برابر کره جنوبی در بسکتبال با ویلچر
حضور سرپرست فدراسیون در جمع ملی‌پوشان پارادوومیدانی ایران در ناگویا
نتایج ۵ وزن از رقابت‌های کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان - آمریکا
پیام تبریک فرمانده کل سپاه پاسداران به مناسبت قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در خاک آمریکا
واکنش بیرانوند به نامزدی عنوان بهترین بازیکن آسیا
لژیونر ایرانی: باشگاه الوحده با ۲ میلیون یورو هم اجازه جدایی‌ام را نداد
ابرقویی نژاد: من به خاطر تکمیل سهمیه پرسپولیس به استقلال رفته بودم
یاسر آسانی بازیکن غیر مجاز است/ باید بازی‌های استقلال ۳ بر صفر شود
از بررسی نتایج لیگ برتر فوتبال زنان تا برگزاری رقابت‌های داغ هندبال در کشور
قلعه نویی: برخی خود را به خواب زده‌اند و نمی‌خواهند تغییر نسل در تیم ملی را ببینند
میزبانی از پرسپولیس به شهربابک برگشت
رقابت جوانمردی با ۹ نامزد انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته پارالمپیک آسیا
تیم ملی کاراته بانوان در کرمانشاه اردو زد
سرپرست باشگاه انقلاب: برگ‌های چند درخت در آتش‌سوزی سوخت/ آتش به سرعت مهار شد + فیلم
مدعیان قهرمانی با پیروزی فصل جدید را آغاز کردند
برگزاری چهل‌ویکمین نشست هیئت‌رئیسه کمیته پارالمپیک آسیا در ناگویا + فیلم
پایان کار ویسی در ذوب‌آهن؛ سرمربی سابق تراکتور به اصفهان بازگشت
سلطانی: بازی سختی با عراق نداشتیم/ هدف‌مان حضور در فینال و قهرمانی است
دختران بسکتبالیست بازی اول را به میزبان واگذار کردند
تیم ملی فوتبال نابینایان با شکست شروع کرد
پیروزی گروه بهمن و استقلال در پیش فصل لیگ برتر بسکتبال بانوان
بانک ملی قهرمان تور ملی چابکسر شد
آرزوی موفقیت رئیس‌جمهور برای ورزشکاران پارالمپیکی ایران در ناگویا
خودداری بوکسور ایران از رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی
بسکتبال با ویلچر، نخستین پیروزی کاروان «جان‌فدای ایران قوی» را در ناگویا را رقم زد
ایران در ۴ بخش نامزد بهترین‌های آسیا شد
رقم انتقال محبی به پرسپولیس مشخص شد
حکیم: خیبر و پرسپولیس با ۸ دوربین VAR برگزار شد