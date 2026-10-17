رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد از جمعیت بالاتر از ۵۰ سال کشور مبتلا به پوکی استخوان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد باقر لاریجانی رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری هفته ملی سلامت استخوان گفت: مردان و زنان ۶۵ سال به بالا باید آزمایش تراکم استخوان بدهند. ۶۲ درصد از زنان بالای ۶۵ سال دچار پوکی استخوان و ۳۳ درصد نیز دچار کمبود تراکم استخوانی هستند و فقط ۵ درصد از زنان بالای ۶۵ سال دچار مشکلات استخوانی نیستند.

به گفته وی، الان ۳۰ درصد از جمعیت بالاتر از ۵۰ سال کشور مبتلا به پوکی استخوان هستند و از این تعداد حدود ۵۰ درصد دچار تراکم استخوان کم هستند.

رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابویسم بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که میلیون‌ها دلار هزینه درمان شکستگی ناشی از پوکی استخوان است؛ احتمال شکستگی مجدد در افراد مبتلا به پوکی استخوان نسبت به سایر افراد وجود دارد.

لاریجانی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از شکستگی‌ها ناشی از عارضه پوکی استخوان است؛ سالیانه ۱۵۰ هزار شکستگی جدید به دلیل پوکی استخوان در کشور به ثبت می‌رسد.

لاربجانی تاکید کرد: اکنون جامعه به سمت سالمندی پیش می‌رود و موضوع پوکی استخوان از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود؛ پوکی استخوان تهدید کننده سلامت افراد است. اکنون ۸۰ درصد از افراد نمی‌دانند که مبتلا به بیماری پوکی استخوان هستند.

وی ادامه داد: برگزاری کمپین دبابت در آینده‌ای نردبان انجام می‌شود.

در ادامه نشست فاطمه حاجی ولی زاده رئیس اداره سلامت عضلانی اسکلتی وزارت بهداشت گفت: در خصوص ببماری پوکی استخوان باید سواد سلامت جامعه ارتقا پیدا کند.

به گفته وی، بیماری پوکی استخوان در زنان رودتر از مردان بروز پیدا خواهد کرد؛ عارضه پوکی استخوان زندگی طبیعی شان را تحت تاثیر قرار می دهد.

حاجی ولی زاده تاکید کرد: بیماران مبتلا به پوکی استخوان در مراکز بهداشتی به مراکز تخصصی ارجاع داده می شوند.