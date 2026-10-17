کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، تراکتور را ۸۰، فولاد را ۵۰ و خیبر خرم‌آباد را ۴۰ میلیون تومان جریمه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای تخلفات باشگاه های لیگ برتری را به شرح زیر اعلام کرد:

باشگاه  تراکتور: ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی بابت سر دادن شعارهای موهن توسط تماشاگران نسبت به مقام رسمی و غیررسمی، پرتاب بطری به زمین مسابقه، استفاده از مواد دودزا و مغایرت تعداد بلیت فروخته‌شده با تماشاگران حاضر در ورزشگاه در دیدار مقابل استقلال

باشگاه فولاد خوزستان: ۵۰ میلیون تومان جریمه بابت تاخیر در ورود به زمین در نیمه دوم و مغایرت تعداد بلیت فروخته‌شده با تماشاگران حاضر در ورزشگاه در بازی با مس شهربابک

 باشگاه خیبر خرم‌آباد: ۴۰ میلیون تومان جریمه برای سر دادن شعارهای موهن توسط تماشاگران نسبت به مقام رسمی در دیدار مقابل چادرملو اردکان

برچسب ها: کمیته انظباتی فوتبال ، فوتبال ، لیگ برتر
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