پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی روز شنبه در بغداد آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی روز شنبه در پایتخت عراق آغاز به کار کرد.

حسانین کامل، سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد این نشست پس از ورود تمامی هیئت‌های شرکت‌کننده به بغداد آغاز شد. وزارت خارجه عراق نیز روز جمعه اعلام کرده بود که مقدمات برگزاری این نشست دوروزه تکمیل شده است.

انتظار می‌رود عراق در جریان این نشست، ریاست دوره‌ای سازمان همکاری اسلامی را از ترکیه تحویل بگیرد.

این نشست با شعار «گفت‌و‌گو و همبستگی؛ دو رکن اساسی برای پیشبرد صلح و توسعه پایدار» برگزار می‌شود و قرار است حملات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و تحولات دیگر مناطق درگیری در جهان اسلام در دستور کار آن قرار گیرد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز صبح امروز شنبه در راس یک هیات دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) عازم بغداد پایتخت عراق شد.

وزیر امور خارجه کشورمان دیدار‌های دوجانبه‌ای هم با تعدادی از وزرای شرکت‌کننده در اجلاس خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: سازمان همکاری اسلامی ، بغداد
خبرهای مرتبط
فواد حسین از دشواری کاهش تنش میان ایران و آمریکا گفت
وزیر خارجه عراق: جنگ آمریکا و ایران ۶۰ میلیارد دلار به عراق خسارت زد
شرکت عراقچی در اجلاس سالانه وزرای امور خارجه کشور‌های اسلامی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سخنگوی جدید کاخ سفید برکنار شد
عمان از مردم خواست به کشتی غرق شده در تنگه هرمز نزدیک نشوند
حملات موشکی یمن به فرودگاه تحت کنترل نیرو‌های سعودی در عدن
منطقه امنیتی روسیه در خاک اوکراین به طول ۶۶۰ کیلومتر
ادعای ترامپ: عربستان کمک اسرائیل علیه یمن را می‌پذیرد
روزنامه تلگراف: ماسک پیشنهاد محدود کردن استارلینک در اوکراین را به ترامپ داد
قیمت نفت برنت از ۱۰۹ دلار گذشت
مکرون: تصمیم ترامپ درباره گازوئیل روسیه تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت
سندرز: خانوار متوسط آمریکایی در نتیجه جنگ با ایران فقیرتر شده است
ترامپ اجرای تحریم‌های جدید علیه روسیه را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد
آخرین اخبار
اصابت پرتابه‌ای ناشناس به یک نفتکش در سواحل عربستان
نیویورک‌تایمز: روابط ترامپ و زلنسکی در آستانه فروپاشی قرار دارد
نفت برای نخستین بار از ماه مه به حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسید
وقوع زلزله ۶ ریشتری در پاکستان
ونس تلویحا اختلاف‌نظر با ترامپ درباره جنگ با ایران را تایید کرد
سندرز: خانوار متوسط آمریکایی در نتیجه جنگ با ایران فقیرتر شده است
تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز همچنان ۷۰ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است
انگلیس درباره سفر به عربستان هشدار داد
کره شمالی یک اژدر هدایت‌شونده مجهز به فناوری هوش مصنوعی را آزمایش کرد
ترامپ اجرای تحریم‌های جدید علیه روسیه را تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد
سخنگوی جدید کاخ سفید برکنار شد
منطقه امنیتی روسیه در خاک اوکراین به طول ۶۶۰ کیلومتر
روزنامه تلگراف: ماسک پیشنهاد محدود کردن استارلینک در اوکراین را به ترامپ داد
عمان از مردم خواست به کشتی غرق شده در تنگه هرمز نزدیک نشوند
حملات موشکی یمن به فرودگاه تحت کنترل نیرو‌های سعودی در عدن
ادعای ترامپ: عربستان کمک اسرائیل علیه یمن را می‌پذیرد
مکرون: تصمیم ترامپ درباره گازوئیل روسیه تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد گذاشت
قیمت نفت برنت از ۱۰۹ دلار گذشت
موشک‌ها و ناو‌های هواپیمابر: مسابقه تسلیحاتی در شرق آسیا شدت می‌گیرد
ترامپ دخالت در محدود کردن استارلینک برای اوکراین را رد کرد
واکنش تند نتانیاهو به انتقاد اوباما از اشغال سرزمین فلسطینیان
دانش‌آموزان در برلین با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها، به معترضان فرانسوی پیوستند
آمریکا بخش دیگری از ذخایر راهبردی نفت خود را برای مهار قیمت‌ها عرضه می‌کند
تحقیق ایتالیا از ۱۳ مقام صهیونیست درباره آزار فعالان ناوگان صمود
استارلینک؛ سلاح ارتباطی آمریکا در جنگ‌ها و بحران‌ها
پوتین: روسیه در حال ایجاد «منطقه امنیتی» غیرقابل مذاکره در امتداد مرز اوکراین است
صدراعظم آلمان: اوکراین به کمک مالی بیشتری نیاز دارد
درخواست ۷۰ میلیارد یورویی زلنسکی از اروپا برای ادامه جنگ
تهدید دوباره ترامپ درباره کوه کلنگ
تشدید حملات توپخانه‌ای عربستان به مناطق مسکونی یمن