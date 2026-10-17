باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پنجاه‌ودومین نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی روز شنبه در پایتخت عراق آغاز به کار کرد.

حسانین کامل، سخنگوی وزارت خارجه عراق اعلام کرد این نشست پس از ورود تمامی هیئت‌های شرکت‌کننده به بغداد آغاز شد. وزارت خارجه عراق نیز روز جمعه اعلام کرده بود که مقدمات برگزاری این نشست دوروزه تکمیل شده است.

انتظار می‌رود عراق در جریان این نشست، ریاست دوره‌ای سازمان همکاری اسلامی را از ترکیه تحویل بگیرد.

این نشست با شعار «گفت‌و‌گو و همبستگی؛ دو رکن اساسی برای پیشبرد صلح و توسعه پایدار» برگزار می‌شود و قرار است حملات مستمر رژیم صهیونیستی به نوار غزه و تحولات دیگر مناطق درگیری در جهان اسلام در دستور کار آن قرار گیرد.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز صبح امروز شنبه در راس یک هیات دیپلماتیک برای شرکت در اجلاس شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) عازم بغداد پایتخت عراق شد.

وزیر امور خارجه کشورمان دیدار‌های دوجانبه‌ای هم با تعدادی از وزرای شرکت‌کننده در اجلاس خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری آناتولی