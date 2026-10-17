مدیرعامل آبفای کشور گفت: حدود ۳۰ آب‌شیرین‌کن در سطح کشور در حال احداث است که برنامه داریم عملیات اجرایی حدود پنج طرح آب‌شیرین‌کن را تا پایان امسال به اتمام برسانیم و این طرح‌ها را به مردم شهر‌ها هدیه کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - هاشم امینی، مدیرعامل آبفای کشور، در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار مترمکعب آب در شبانه‌روز در سطح کشور، به‌ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و خوزستان و به‌صورت پراکنده در برخی دیگر از استان‌ها، از طریق تأسیسات آب‌شیرین‌کن تولید می‌شود.

او افزود: با توجه به اینکه این تأسیسات با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث شده‌اند، تمام تلاش ما این است که موضوع خرید تضمینی آب تولیدی این تأسیسات را که از محل منابع عمومی کشور تأمین می‌شود، تعیین تکلیف کنیم تا خللی در تأمین آب شرب و بهداشت مردم در سواحل اتفاق نیفتد.

امینی ادامه داد: حدود ۳۰ آب‌شیرین‌کن نیز در سطح کشور در حال احداث است که برنامه داریم عملیات اجرایی حدود پنج طرح آب‌شیرین‌کن را تا پایان امسال به اتمام برسانیم و این طرح‌ها را به مردم شهر‌ها هدیه کنیم.

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برچسب ها: وزارت نیرو ، آب شیرین کن
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