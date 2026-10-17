مراسم بهره‌برداری از طرح های گام دوم نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی همزمان با سراسر کشور و با حضور رئیس جمهور به صورت وبیناری در قزوین برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران قزوین - در مراسمی، ۲۷ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی شامل ۱۴۳ کلاس درس با زیربنای ۲۳ هزار مترمربع در سطح استان قزوین به بهره‌برداری رسید.
 
از جمله مهم‌ترین این طرح‌ها، افتتاح مدرسه ۹ کلاسه زنده‌یاد خانم پناهی در شهر قزوین است که با زیربنای یک‌هزار و ۸۰۵ مترمربع و با مشارکت نیک‌اندیشانه خانم ناهید پناهی به فضای آموزشی استان افزوده شد.
 
بهسازی هزار و ۳۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان، احداث ۵۲ نیروگاه خورشیدی در مدارس با همکاری شرکت توزیع نیروی برق، محوطه‌سازی و آسفالت ۱۰۰ هزار مترمربع از محوطه‌های آموزشی، بهسازی و ایمن‌سازی سیستم گرمایشی ۶۷۰ کلاس درس، اجرای ۸۰ هزار مترمربع ایزوگام و همچنین خرید و توزیع ۸۱۰ میلیارد ریال تجهیزات آموزشی و کمک‌آموزشی، از دیگر اقدامات شاخص استان قزوین در مسیر تحقق نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی است.

این مراسم با حضور مسئولان استانی در مدرسه نوساخت زنده‌یاد خانم پناهی برگزار شد.

منبع: استانداری قزوین

برچسب ها: توسعه عدالت ، بهره برداری طرح
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