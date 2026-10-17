عضو کمیسیون معدن گفت: فرسودگی ماشین‌آلات و عقب‌ماندگی فناوری مهم‌ترین مانع در توسعه پهنه‌های معدنی به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های بخش معدن کشور از جمله فرسودگی ماشین‌آلات، عقب‌ماندگی فناوری، موانع فعالیت در پهنه‌های معدنی و مشکلات مرتبط با قانون معدن، بر ضرورت استفاده  برای انتقال دانش فنی، تبادل تجربیات و جمع‌بندی مطالبات فعالان این حوزه تأکید کرد.

پوردهقان با بیان اینکه بخش معدن کشور با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده، همچنان با چالش‌های متعددی در زمینه نوسازی تجهیزات، دسترسی به فناوری‌های روز و رفع موانع فعالیت‌های معدنی روبه‌رو است، اظهار کرد: نمایشگاه‌های تخصصی می‌توانند علاوه بر معرفی توانمندی‌های داخلی، بستری برای تعامل میان فعالان صنعت، آشنایی با تجربیات بین‌المللی و انتقال مسائل این بخش به نهادهای تصمیم‌گیر باشند.

وی افزود: در وهله نخست، آخرین دستاوردهای حوزه معدن کشور در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می‌شود و معادن و مجموعه‌های فعال می‌توانند توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را معرفی کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، آشنایی با فناوری‌های روز دنیا در حوزه معدن‌کاری را یکی از ضرورت‌های اساسی این بخش دانست و گفت: فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات و عقب‌ماندگی از فناوری‌های نوین، از مسائل عمده بخش معدن کشور به شمار می‌رود .

پوردهقان تعامل میان فعالان اقتصادی و معدنی را از دیگر کارکردهای مهم این رویداد برشمرد و تصریح کرد: دیدارهایی که در جریان نمایشگاه و در حاشیه آن میان فعالان حوزه معدن شکل می‌گیرد، می‌تواند به انتقال دانش، تبادل تجربیات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در این بخش منجر شود.

وی ادامه داد: این تعاملات یکی از مهم‌ترین وجوه برگزاری نمایشگاه است و می‌تواند در پیشبرد فعالیت‌های معدنی راهگشا باشد. همچنین بین‌المللی بودن این رویداد و گسترش ارتباطات منطقه‌ای می‌تواند به انتقال تجربیات و دانش علمی و در نهایت بهبود شرایط این صنعت کمک کند.

موانع فعالیت‌های معدنی باید برطرف شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مشکلات ساختاری بخش معدن کشور اظهار کرد: چالش‌های این حوزه تنها به فناوری و ماشین‌آلات محدود نمی‌شود؛ بلکه قفل شدن برخی پهنه‌های معدنی به دلیل اقدامات و مداخلات برخی نهادهای دولتی نیز از جمله مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

پوردهقان افزود: مسائل و مشکلات معدن‌داران در ارتباط با قانون معدن نیز از دیگر موضوعات مهم این بخش است که اصلاح آن در مجلس و با توجه به دیدگاه‌ها و نظرات فعالان حوزه معدن دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نمایشگاه کانماین برای طرح و بررسی این مسائل گفت: امیدواریم این رویداد به محفل مناسبی برای جمع‌بندی مشکلات و مسائل حوزه معدن تبدیل شود و خروجی آن به دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی منتقل شود تا زمینه پیگیری و رفع موانع موجود فراهم شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: نمایشگاه معدن علاوه بر معرفی توانمندی‌های معدنی کشور، زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر میان فعالان این صنعت و انتقال مؤثرتر مطالبات آنان به نهادهای مسئول باشد.

 

 

برچسب ها: معدن ، توسعه معادن
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