باشگاه خبرنگاران جوان- سیدمحمدشروین اسبقیان در مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون جودو، با ارزیابی مثبت از روند برگزاری مجمع و گزارش‌های ارائه‌شده، بر ضرورت توسعه جامعه ورزشکاران سازمان‌یافته این رشته تأکید کرد و نتایج اخیر جودو و توجه به نسل جدید ورزشکاران را از نشانه‌های آغاز یک مسیر امیدوارکننده دانست.

اسبقیان با اشاره به عملکرد وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: دنیامالی از اشراف تخصصی و فنی بالایی در حوزه ورزش برخوردار است و تسلط ایشان بر مسائل مدیریتی و ورزشی، در کنار ارتباطات بین‌المللی مؤثر، از عوامل اصلی پیشرفت ورزش کشور در دو سال اخیر بوده است.

وی افزود: عملکرد ورزش کشور در این دوره، حاصل مجموعه‌ای از اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی میان ارکان مختلف ورزش است. این عملکرد حتی مورد توجه و تقدیر شهید آیت‌الله رئیسی نیز قرار گرفته بود و در نخستین سال مدیریت دنیامالی، از عملکرد ورزش کشور به‌عنوان عملکردی کم‌سابقه یاد شد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با اشاره به نتایج به دست آمده در رشته‌های مختلف ورزشی تصریح کرد: موفقیت‌های اخیر، از جمله قهرمانی کشتی فرنگی امید‌های ایران در جهان و نتایج به دست آمده در رقابت‌های بین‌المللی، نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی، تلاش مستمر و هماهنگی میان بخش‌های مختلف ورزش می‌توان به نتایج ارزشمندی دست یافت.

اسبقیان با اشاره به اهمیت بازی‌های آسیایی ناگویا خاطرنشان کرد: کسب مدال طلا، نتیجه یک فرایند طولانی و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تلاش ورزشکاران و مربیان و پشتیبانی مدیریتی است و نمی‌توان انتظار داشت بدون فراهم کردن مقدمات لازم، موفقیتی در این سطح به دست آید. افزایش تعداد مدال‌های طلای ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی و توجه به جزئیات در مسیر آماده‌سازی تیم‌های ملی است.

وی ادامه داد: برگزاری حدود ۱۶۰ نشست تخصصی با رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، بخشی از فرایند بررسی مسائل، پیگیری برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف ورزش کشور بوده است. این جلسات با هدف شناخت دقیق‌تر نیازها، رفع موانع و تقویت برنامه‌های آماده‌سازی ورزشکاران برگزار شده‌اند و تداوم این روند می‌تواند به بهبود عملکرد ورزش کشور کمک کند.

اسبقیان همچنین با ارزیابی مثبت از مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون جودو گفت: گزارش‌های حسابرس، خزانه‌دار و بازرس در این مجمع ارائه شد و روند برگزاری جلسه نیز مناسب بود. با این حال، افزایش تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته همچنان یکی از موضوعات مهمی است که باید با جدیت بیشتری در دستور کار فدراسیون و هیأت‌های استانی قرار گیرد.

وی با اشاره به نتایج جودوکاران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین افزود: نتایج به دست آمده در این رقابت‌ها امیدوارکننده بود. به نظر می‌رسد فدراسیون جودو مسیر مناسبی را با تمرکز بر نسل جدید این رشته آغاز کرده است و انتظار می‌رود با ادامه این روند، زمینه برای موفقیت‌های بیشتر فراهم شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان، به‌کارگیری مربی خارجی را از اقدامات قابل توجه فدراسیون جودو دانست و اظهار داشت: بهره‌گیری از دانش و تجربه مربی خارجی، در کنار توجه به ظرفیت‌های داخلی و برنامه‌ریزی برای ورزشکاران جوان، می‌تواند به ارتقای سطح فنی جودو کمک کند. امیدواریم با استمرار این برنامه‌ها، شاهد نتایج بهتر این رشته در رقابت‌های پیش رو باشیم.

اسبقیان همچنین با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی رئیس فدراسیون جودو گفت: آرش میراسماعیلی در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر، حضور فعالی در میدان داشت و در فعالیت‌های مرتبط با برپایی موکب‌ها نیز از جمله افراد پیشگام بود. این اقدامات در کنار مسئولیت‌های ورزشی، بیانگر توجه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی ورزش است؛ حوزه‌ای که در کنار فعالیت‌های قهرمانی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی در پایان تأکید کرد: پیشرفت ورزش کشور نتیجه همکاری وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک، فدراسیون‌ها، هیأت‌های استانی، مربیان و ورزشکاران است. با تداوم این هم‌افزایی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و اجرای برنامه‌های هدفمند، می‌توان مسیر موفقیت ورزش ایران را با ثبات و کیفیت بیشتری ادامه داد.