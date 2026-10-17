بررسی نهایی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بررسی نهایی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور آغاز شد.

این گزارش با اولویت منابع و مصارف بودجه عمومی، منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، تأمین و مصرف کالابرگ، ارز ترجیحی، ذخایر راهبردی کالا‌های اساسی و دارو، پس از انجام بررسی‌های تخصصی و جمع‌بندی توسط گروه‌های حسابرسی در دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، در دستور کار هیئت عمومی دیوان قرار گرفته بود.

اطلاعات مالی و عملکردی بودجه سال ۱۴۰۴ و پیوست ملاحظات کارشناسی، با هدف ارتقای شفافیت مالی، فراهم‌سازی امکان بهره‌برداری از این داده‌ها در تدوین و بررسی واقع‌بینانه‌تر لایحه بودجه ۱۴۰۶ و کاهش خطا‌های محاسباتی در فرآیند بودجه‌ریزی کشور، به ارکان تصمیم‌گیر دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

برچسب ها: دیوان محاسبات ، بودجه ۱۴۰۴
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