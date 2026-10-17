باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه روز شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان ایلام اظهار کرد: اگر کار را به صورت قرارگاهی پیش ببریم، به طور قطع نتیجه خواهیم گرفت، همان‌ گونه که در حوزه اعتکاف با مصوب کردن ستاد آن در شورا و شکل‌گیری قرارگاه، شاهد رشد چشمگیر مشارکت مردمی بودیم.

وی افزود: سه سال پیش ۵۰۰ هزار معتکف در کشور داشتیم، پارسال به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر رسید و امسال به دو میلیون نفر افزایش یافته است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد که در حوزه علم نیز با شکل‌گیری ستاد بیوتکنولوژی در شورا از تولید یک محصول به ۱۸ محصول رسیده‌ایم و اکنون رتبه پنجم جهان را در اختیار داریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه موفق ساماندهی تولید اسباب‌بازی تاکید کرد: سه سال پیش تنها ۱۰ درصد تولید اسباب‌بازی داخلی بود و ۲۰ درصد قانونی وارد می‌شد و ۷۰ درصد بقیه قاچاقی به کشور می‌آمد، اما امروز با کار قرارگاهی و همکاری همه دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنکداران و صنعتگران افزون بر ۴۰ درصد تولید اسباب‌بازی در داخل انجام می‌شود و بیشترین فروش نیز به محصولات داخلی اختصاص دارد.

وی بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاه را از معضلات کشور برشمرد و بیان کرد: بسیاری از رشته‌های دانشگاهی از مهارت‌آموزی لازم برخوردار نیستند و شورای گسترش برخی رشته‌های جدید را مصوب کرده و دانشگاه باید برخی رشته‌ها را تعطیل و رشته‌های مهارتی و کارآمد را جایگزین کند.

خسروپناه تاکید کرد: حمایت از فعالان حوزه فناوری و صنایع دستی باید ملموس و عینی باشد، زیرا تجربه نشان داده میزان اشتغال‌زایی و ارزش افزوده این بخش‌ها بسیار بیشتر از دیگر حوزه‌ها است.

وی ادامه داد: ظرفیت قومیت‌های مختلف در استان هایی همچون ایلام فرصتی ارزشمند است و باید گویش‌ها و زبان‌های مختلف از جمله کردی ایلامی و عربی حرمت و اصالت خود را حفظ کنند.

خسروپناه: شورای فرهنگ عمومی باید به آزمایشگاه حکمرانی تبدیل شود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: بالاترین آمار خانواده‌گرایی در جهان متعلق به ایران است، اگر محله‌محوری با محوریت مسجد را که رئیس‌جمهور دنبال می‌کند، پیش ببریم شاهد رشد چشمگیر کارکرد مساجد خواهیم بود.

خسروپناه ادامه داد: رویکرد شورای فرهنگ عمومی باید از گزارش‌دهی به قرارگاه حل مساله تغییر کند و با تجمیع دستگاه‌ها، تدبیر مشترک و حکمرانی همگرا، مسائل استان‌ها را به صورت پروژه‌محور حل کنیم.

وی اظهار کرد: مفهوم «قرارگاه فرهنگی» در سخنان امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب بارها مورد تأکید قرار داشت، برای درک معنای قرارگاه فرهنگی از فرماندهان نظامی ارتش و سپاه که تجربه کار قرارگاهی در دوران دفاع مقدس داشتند، کمک گرفته‌ایم و پس از مطالعه بیش از سه هزار صفحه از تجربه‌های آنان، کتاب «الگوی قرارگاهی علم و فرهنگ» تدوین شد و در اختیار اعضای شورا قرار گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سال‌های گذشته مصوب شد، اما در عمل تا کنون اجرایی نشده است.

خسروپناه گفت: حکمرانی بدون دانش امکان‌پذیر نیست و نهاد دانشگاه و حوزه علمیه باید در طول نهادهای اجرایی و نه در عرض آنها حرکت کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به پژوهش اخیر دانشگاه شهید بهشتی در حوزه طلاق گفت: کمترین آمار طلاق مربوط به زوج‌هایی است که در ۱۰ سال اول زندگی فرزنددار می‌شوند که این یعنی فرزندآوری مهم‌ترین عامل پیشگیری از طلاق است.

خسروپناه بیان کرد: همه دستگاه‌ها باید سهم خود را در حل مسائل ایفا کنند، رسانه‌ها، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و حتی مجموعه‌های امنیتی و نظامی باید برنامه خود را برای حل مساله ارائه دهند، هرچه مسائل با دیدگاه فرهنگی نگریسته و حل و فصل شود، پرونده‌های قضایی و امنیتی کاهش می‌یابد.