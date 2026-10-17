باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نوذری استاندار قزوین گفت: هر درجه کاهش دمای وسایل گرمایشی، فرصتی برای تأمین انرژی کارخانه‌ها، استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و حفظ فرصت‌های شغلی است؛ همراهی خانواده‌ها در مصرف بهینه گاز، حمایتی مستقیم از کارگران، تولیدکنندگان و اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

استاندار با تأکید بر اینکه عبور از ناترازی انرژی تنها با اقدامات دولتی امکان‌پذیر نیست، اضافه کرد: از مردم عزیز استان درخواست داریم با یک تغییر کوچک در الگوی مصرف، سهم بزرگی در پایداری تولید داشته باشند. کافی است هر خانواده تنها یک تا دو درجه دمای منزل خود را کاهش دهد تا حاصل این همراهی در مقیاس گسترده، به کمک صنعت کشور بیاید.

نوذری همچنین رسانه‌ها را از ارکان مهم فرهنگ‌سازی مصرف بهینه انرژی دانست و گفت: رسانه‌ها باید با تبیین ارتباط میان صرفه‌جویی خانگی، تأمین سوخت صنایع و حفظ اشتغال، مردم را نسبت به آثار مثبت مشارکت خود آگاه کنند.

وی تأکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید در مدیریت مصرف انرژی پیشگام باشند.

استاندار همچنین با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای فصل سرما گفت: تأمین پایدار سوخت و انرژی در پنج ماه پیش‌رو باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد و تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند با برنامه‌ریزی و هماهنگی، از بروز ناترازی و اختلال در خدمات‌رسانی جلوگیری کنند.

وی با اشاره به پیش‌بینی شرایط جوی ناشی از پدیده ال‌نینو از ابتدای آبان‌ماه افزود: مدیریت مصرف انرژی، تأمین ذخایر سوخت و پیش‌بینی شرایط بحرانی باید در اولویت قرار گیرد تا استان در صورت افزایش مصرف یا محدودیت منابع انرژی با مشکل مواجه نشود.

استاندار با بیان اینکه تأمین سوخت جایگزین یکی از موضوعات مهم پدافند غیرعامل است، اظهار کرد: واحد‌های صنعتی باید از فرصت موجود برای تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز خود استفاده کنند و ضروری است ذخایر سوخت جایگزین صنایع تا نیمه آبان‌ماه برای شرایط بحرانی پیش‌بینی و تأمین شود.

نوذری همچنین بر آمادگی مراکز بهداشتی و درمانی، مدارس، ادارات و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: مدیران باید تمهیدات لازم را برای ذخیره‌سازی سوخت، تأمین انرژی جایگزین و استمرار فعالیت مجموعه‌های تحت مدیریت خود در شرایط احتمالی کمبود انرژی اتخاذ کنند.

منبع: استانداری قزوین