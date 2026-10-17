باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس جمهور آمریکا در ادامه لفاظی‌های خود از جمله بازبودن تنگه هرمز و پیروزی در جنگ ایران و نابودی تمدن ایران و... اخیرا گفت که برای مقابله با ایران نیازبه استفاده از سلاح هسته‌ای ندارد و می‌تواند از قدرتمندترین بمب غیرهسته‌ای ارتش آمریکا یعنی «مادر همه بمب ها» استفاده کند.

ترامپ همچنین در اظهاراتی مدعی شد که آمریکایی‌ها در حال بررسی تاسیسات هسته‌ای ایران در کوه کلنگ هستند و گفت: ممکن است مجبور شویم به آن‎جا برویم. به آن یکی هم حمله خواهیم کرد و کارش را به سرعت تمام می‌کنیم.

مادر همه بمب‌ها یا سنگرشکن؟

بمب GBU-۴۳/B که از آن به عنوان مادر همه بمب‌ها (MOAB) یاد می‌کنند، حدود ۱۰ تُن وزن دارد و در سال ۲۰۱۷ نیز برای نخستین بار در افغانستان توسط نظامیان آمریکایی استفاده شده است.

با این حال این سلاح برای تخریب گسترده اهداف سطحی ساخته شده و اساسا کارکرد آن هم این گونه است که پیش از برخورد با سطح زمین منفجر می‌شود و موج انفجار آن می‌تواند به سطح گسترده‌ای از عوارض سطح زمین آسیب برساند. این به معنای آن است که برای نابودی تاسیسات هسته‌ای که شاید صد‌ها متر زیر زمین و پشت لایه‌های مستحکم سنگ گرانیت و بتن محافظت می‌شوند، مناسب نیست و طبعا آمریکایی‌ها از نظر تاکتیکی باید مشابه بمب‌های سنگرشکنی را که پیش از این هم با آن‌ها تاسیسات هسته‌ای فردو و نطنز را هدف قرار داده بودند، استفاده کنند.

این در حالی است که همچنان هیچ داده‌ای از میزان موفقیت حملات آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران با بمب سنگرشکن GBU-۵۷ وجود ندارد و جالب است بدانید این سلاحی بود که به صورت اختصاصی و با سال داده پردازی و مطالعه جنس کوه‌های ایران توسعه یافته بود. رسانه آمریکایی CNN پس از تهدیدات ترامپ، طی گزارشی از وجود تردید در محافل نظامی آمریکا برای کارآمدی استفاده از این بمب در درگیری آتی واشنگتن و تهران خبر داد. همچنین برآورد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) حاکی از آن است که تنها حدود ۱۰ بمب GBU-۴۳/B، مشهور به مادر بمب‌ها، در اختیار آمریکا باقی مانده است؛ موضوعی که می‌تواند در کنار محدودیت‌های عملیاتی تصمیم گیری برای استفاده از آن را دچار محدودیت کند.

ترامپ؛ مادر همه دروغ ها!

اما جدا از اثربخش بودن این بمب و اختلافاتی که حتی درباره کارآمدی آن در محافل نظامی آمریکا وجود دارد، این سوال مطرح است که بیان چنین تهدیدی از سوی رئیس جمهور آمریکا که گمان می‌کرد جنگ ایران را طی چندهفته تمام خواهد کرد، چه کارکرد دیگری خواهد داشت؟

ترامپ به خوبی می‌داند که طبق برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا، جنگ آمریکا علیه ایران تاکنون ۳۸ میلیارد دلار برای واشنگتن هزینه داشته است و برآورد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) نشان می‌دهد آمریکا پیش از آغاز جنگ با ایران، حدود ۲۳۰۰ موشک رهگیر پاتریوت در اختیار داشت، اما در جریان این درگیری بین ۱۰۵۰ تا ۱۴۳۰ موشک از این نوع را مصرف کرده است و هرگونه اشتباه محاسباتی اش می‌تواند هزینه‌های سرسام آور دیگری را به آمریکا تحمیل کند؛ موضوعی که روز گذشته مورد اشاره مستقیم خود او نیز قرار گرفت و تقصیر کمبود تسلیحات را به گردن رئیس جمهور سابق آمریکا انداخت وگفت: ذخایر مهمات ما رو به کاهش است؛ نه به خاطر جنگ من علیه ایران، بلکه به این دلیل که بایدن «مقادیر عظیمی» موشک تاماهاک به اوکراین داده است.

ترامپ در شرایطی تهدیدات جدیدی از جنس استفاده از این بمب را مطرح می‌کند که هزینه‌هایی که در حوزه انرژی و کالا‌های اساسی به خانواده‌های آمریکایی و کشور‌های دیگر در نتیجه بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران تحمیل شده است، بسیار افزایش یافته و فشار‌ها را بر او و دولتش افزایش داده است. این در حالی است که احتمال موفقیت یک حمله نظامی دیگر به ایران بسیار ضعیف است و از طرفی پیروزی حزب متبوع ترامپ در انتخابات پیش روی کنگره نیز به همین نسبت ضعیف‌تر به نظر می‌رسد.

قمارباز کاخ سفید که مدت هاست برای رهایی آبرومندانه از باتلاق جنگ ایران به دنبال استفاده از اهرم‌های شناختی و رسانه‌ای رفته است، امروز به بلوف استفاده از مادر همه بمب‌ها متوسل شده است. او پس از شکست همه بلوف‌های قبلی اش مثل اعزام چند ناو نظامی به منطقه، آغاز فشار شدید اقتصادی و محاصره که مدعی بود دوهفته‌ای کار ایران را تمام می‌کند، اکنون با رونمایی از «مادر همه بمب ها» به دنبال ایجاد فشار روانی در داخل ایران است تا بتواند از این طریق در جریان تبادل پیام‌ها از ایران امتیاز بگیرد.

باطل السحر مادر همه دروغ‌ها

در کنار فشار اقتصادی، نظامی و امنیتی، هجمه به روان و امنیت روانی مردم ایران مهم‎ترین ابزار دشمن آمریکایی- صهیونی به شمار می‌رود. برای این موضوع نیز باید پدافند رسانه‌ای و شناختی را تقویت کرد. شایسته است در این شرایط مسئولان بیش از پیش به گفت‌و‌گو با مردم بپردازند و کمتر درباره اظهارات رئیس جمهور آمریکا سکوت کنند تا افکار عمومی ایران این سپر دفاعی را در فضای رسانه‌ای بیشتر احساس کند.

منبع: روزنامه خراسان