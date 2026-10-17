باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس هرمزگان در آیین افتتاح طرح ‌های نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی که با حضور وبیناری رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: توسعه فضاهای آموزشی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و رفع کمبود کلاس درس در مناطق مختلف استان از اولویت‌های اصلی نوسازی مدارس استان است.

مهدی باوقار زعیمی ادامه داد: در گام سوم توسعه فضاهای آموزشی نیز تکمیل طرح های باقی‌مانده در سامانه طی سال آینده هدف‌گذاری شده تا ظرفیت فضاهای آموزشی استان افزایش یابد و پاسخگویی به نیاز دانش‌آموزان شتاب بگیرد.

وی همچنین با اشاره به منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای توسعه فضاهای آموزشی استان، گفت: اعتبار طرح جدید توسعه فضاهای آموزشی بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نقش مهمی در پیشبرد طرح های مدرسه‌سازی و افزایش سرانه فضای آموزشی خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان همچنین با بیان اینکه بندرعباس، قشم، میناب و بستک از شهرستان‌های پیش‌رو از نظر تعداد طرح های تکمیل‌شده هستند، افزود: کلاس‌های درس جدید در این مناطق به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسند.

مشارکت خیران در بیش از ۷۵ درصد طرح های مدرسه‌سازی

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان نیز با تاکید بر نقش خیران در پیشبرد طرح‌های آموزشی استان، گفت: بیش از ۷۵ درصد طرح های مدرسه‌سازی هرمزگان با حمایت و مشارکت خیران اجرا می‌شود و این همراهی، پشتوانه مهمی برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی به شمار می‌رود.

باوقار زعیمی افزود: مشارکت خیران در کنار تامین منابع و مدیریت بهینه اعتبارات، زمینه تسریع اجرای پروژه‌ها و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را فراهم کرده است.

وی با اشاره به رویکرد عدالت‌محور در توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: در برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جدید، مناطق کمتر برخوردار و شهرستان‌هایی که با کمبود فضای آموزشی مواجه هستند، در اولویت قرار دارند.

مدیرکل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس هرمزگان ادامه داد: علاوه بر تکمیل طرح های نیمه‌تمام، ساخت مدارس جدید در مناطق نیازمند نیز دنبال می‌شود تا دسترسی دانش‌آموزان به فضای آموزشی مناسب بهبود یابد و زمینه کاهش نابرابری در برخورداری از امکانات آموزشی فراهم شود.

باوقار زعیمی تاکید کرد: با تداوم مشارکت خیران، مدیریت هدفمند منابع و تکمیل طرح های در دست اجرا، می‌توان روند جبران کمبود فضاهای آموزشی در مناطق محروم استان را شتاب بخشید.