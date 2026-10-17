ورود سامانه بارشی ازاواسط این هفته در گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی این استان نشان‌دهنده استقرار جوی غالباً پایدار و شکل‌گیری جریانات جنوبی طی ۴۸ ساعت آینده در منطقه است.

بر این اساس آسمانی کمی ابری تا نیمه‌ابری، بعضی نقاط رخداد پدیده مه، وزش باد جنوبی (برخی نواحی بادگرم/ به‌ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها/ گاهی شدید) و افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

طی این مدت گاهی با شکل گیری ناپایداری های موقتی، در بعضی نقاط افزایش ابر و رگبار و رعد و برق پراکنده دور از انتظار نیست.

از عصر دوشنبه با نفوذ تدریجی سامانه بارشی و خنک، به تناوب شرایط برای بارندگی (گاهی رگباری و شدید) و رعد برق، وزش باد (برخی نواحی شدید) تا پایان هفته مهیا است.