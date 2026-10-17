رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد گفت: با رعایت سبک زندگی و تغذیه سالم، سن شیوع بیماری پوکی استخوان افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - نوشین فهیم‌فر، رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری هفته ملی سلامت استخوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۴۰ تا ۶۰ درصد از توده بافت استخوانی در دوران کودکی ساخته می‌شود و ۹۰ درصد از این بافت تا سن ۱۹ سالگی در افراد ایجاد خواهد شد.

فهیم فر تاکید کرد: با رعایت سبک زندگی و تغذیه سالم، سن شیوع بیماری پوکی استخوان افزایش خواهد یافت؛ مواد غذایی زیادی حاوی کلسیم هستند که لبنیات سرشار از این مواد است.

وی اضافه کرد: لبنیات بالاترین جذب کلسیم در بدن را دارد.

رئیس مرکز تحقیقات پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: فعالیت فیزیکی برای پیشگیری از بروز پوکی استخوان در بین افراد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ انجام کار با گوشی و لپ تاپ و عدم فعالیت فیزیکی کافی سبب بروز مشکلاتی در حوزه تراکم استخوان و شیوع بیماری پوکی استخوان خواهد شد.

وی اضافه کرد: توزیع شیر در مدارس به طور قابل توجهی از بروز بیماری پوکی استخوان در آینده پیشگیری خواهد کرد.

در ادامه نشست، مهناز سنجری، معاون مرکز تحقیقات پژوهشگاه علوم غدد گفت: دانش افراد در خصوص پوکی استخوان خوب است، اما عملکرد قوی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری پوکی استخوان ندارند.

به گفته وی، مصرف قلیان و سیگار تاثیر منفی بر روی سلامت استخوان‌ها خواهد داشت.