رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد گفت: با رعایت سبک زندگی و تغذیه سالم، سن شیوع بیماری پوکی استخوان افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم  - نوشین فهیم‌فر، رئیس مرکز تحقیقات پوکی استخوان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری  هفته ملی سلامت استخوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۴۰ تا ۶۰ درصد از توده بافت استخوانی در دوران کودکی ساخته می‌شود و ۹۰ درصد از این بافت تا سن ۱۹ سالگی در افراد ایجاد خواهد شد. 

فهیم فر تاکید کرد: با رعایت سبک زندگی و تغذیه سالم، سن شیوع بیماری پوکی استخوان افزایش خواهد یافت؛ مواد غذایی زیادی حاوی کلسیم هستند که لبنیات سرشار از این مواد است.

وی اضافه کرد: لبنیات بالاترین جذب کلسیم در بدن را دارد. 

رئیس مرکز تحقیقات پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: فعالیت فیزیکی برای پیشگیری از بروز پوکی استخوان در بین افراد از اهمیت بالایی برخوردار است؛ انجام کار با گوشی و لپ تاپ و عدم فعالیت فیزیکی کافی سبب بروز مشکلاتی در حوزه تراکم استخوان و شیوع بیماری پوکی استخوان خواهد شد.

وی اضافه کرد: توزیع شیر در مدارس به طور قابل توجهی از بروز بیماری پوکی استخوان در آینده پیشگیری خواهد کرد.

در ادامه نشست، مهناز سنجری، معاون مرکز تحقیقات پژوهشگاه علوم غدد گفت: دانش افراد در خصوص پوکی استخوان خوب است، اما عملکرد قوی برای پیشگیری از ابتلا به بیماری پوکی استخوان ندارند.

به گفته وی، مصرف قلیان و سیگار تاثیر منفی بر روی سلامت استخوان‌ها خواهد داشت.

برچسب ها: پوکی استخوان ، پوکی استخوان ایرانی ها
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