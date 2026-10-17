رئیس انجمن ملی خرما گفت: در حال حاضر حدود ۷ هزار کانتینر خرما در دو مرز کشور معطل خروج هستند و با قوانین و موانع موجود، امکان جابجایی مناسب وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  محسن رشید فرخی در نشست خبری روز ملی خرما با اشاره به شرایط دشوار کشور اظهار کرد: شرایط کنونی کشور در سده‌های گذشته کم‌نظیر است، اما مردم و اقتصاد ایران بار دیگر از این شرایط دشوار سربلند بیرون خواهند آمد.

وی افزود: امروز هر فعال اقتصادی، در هر جایگاهی که قرار دارد، باید کار خود را به مثابه تنگه هرمز بداند و با تمام توان از تولید و منافع ملی دفاع کند. همان‌گونه که وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی و دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مسئولیت‌های خود فعالیت می‌کنند، بخش خصوصی نیز باید با ایستادگی در حوزه تخصصی خود برای ایران تلاش کند.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به ظرفیت تولید خرما در کشور گفت: ایران با تولید سالانه یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن خرما، در جایگاه دوم تولیدکنندگان این محصول در جهان قرار دارد. با توجه به این ظرفیت، ضروری است سقف کارت‌های بازرگانی برای صادرات خرما و سایر محصولات کشاورزی برداشته شود و تصمیمات فوری برای تسهیل صادرات اتخاذ شود.

معیشت ۲.۳ میلیون نفر به صنعت خرما وابسته است

رشید فرخی با هشدار درباره وضعیت معیشتی استان‌های خرماخیز کشور تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد تولید خرمای کشور در استان‌هایی انجام می‌شود که از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیکی، در بحران‌ها و جنگ‌های مختلف بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.

وی ادامه داد: معیشت مستقیم حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان این مناطق به صنعت خرما وابسته است و همین موضوع اهمیت راهبردی این بخش را دوچندان می‌کند. بنابراین، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این صنعت و رفع موانع پیش‌روی صادرات، ضرورتی اقتصادی و معیشتی است.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران با انتقاد از معطلی محصولات صادراتی در مرزها اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۷ هزار کانتینر خرما در دو مرز کشور در انتظار خروج هستند و قوانین و موانع موجود، امکان جابه‌جایی مناسب این محصولات را محدود کرده است.

وی افزود: در همین راستا، انجمن ملی خرمای ایران کمیته‌ای برای مدیریت بحران تشکیل داده است تا هر ۱۰ روز یک‌بار، مشکلات و موانع این حوزه را بررسی و پیگیری کند.

قوانین اقتصادی گذشته پاسخگوی شرایط فعلی نیست

رشید فرخی با تأکید بر ضرورت پذیرش انتقادات و مواجهه واقع‌بینانه با مشکلات گفت: در شرایط فعلی نباید زمان را با ارائه آمارهای گذشته تلف کنیم؛ بلکه باید مشخص شود چه اقداماتی بر زمین مانده است. همچنین لازم است مطالبات و انتقادات فعالان این حوزه را با دقت بشنویم تا بتوانیم برای عبور از مشکلات تصمیمات مؤثری اتخاذ کنیم.

وی با اشاره به مشکلات تجار و صادرکنندگان کشور بیان کرد: قوانین اقتصادی گذشته دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیستند و کشور برای رفع موانع تولید و تجارت به تصمیمات فوری و قوانین متناسب با وضعیت موجود نیاز دارد.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران با اشاره به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در مسیرهای صادراتی گفت: کرایه حمل کانتینری به برخی مقاصد صادراتی تا حدود ۱۲ برابر افزایش یافته است. با وجود چنین هزینه‌های سنگینی و نرخ‌گذاری‌های بانک مرکزی، آیا منطقی است که انتظار داشته باشیم قیمت‌های پایه گمرکی و الزامات بازگشت ارز همچنان بر اساس رویه‌های سال‌های گذشته و قیمت‌های غیرواقعی محاسبه شوند؟

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با درک واقعیت‌های جنگ اقتصادی، تصمیمات هماهنگ و راهگشایی اتخاذ کنند تا فعالان اقتصادی بتوانند در شرایط دشوار کنونی به فعالیت خود ادامه دهند و از ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور محافظت شود.

آمادگی بخش خصوصی برای همراهی با دولت

رشید فرخی با تأکید بر تعهد فعالان اقتصادی به منافع ملی، از آمادگی کامل بخش خصوصی برای همراهی با دولت و پذیرش نظارت‌ها و الزامات قانونی خبر داد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همدلی، اتحاد و تلاش همگانی، کشور بتواند از بحران‌های پیش‌رو عبور کند و گفت: امیدوارم بتوانیم ایران عزیز و سرافرازمان را که شایسته جایگاهی بسیار بهتر از وضعیت کنونی است، پس از این بحران‌ها دوباره آباد و سرافراز بسازیم.

 

برچسب ها: تولید خرما ، صادرات خرما ، قیمت خرما
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