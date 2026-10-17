حسن جان‌فشان، تنها نماینده پاراتنیس روی میز ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در نخستین دیدار خود با نماینده ژاپن به پیروزی رسید

باشگاه خبرنگاران جوان- حسن جان‌فشان، تنها نماینده پاراتنیس روی میز ایران در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، رقابت‌های خود را با پیروزی آغاز کرد. جان‌فشان امروز (شنبه) در نخستین دیدار خود در کلاس ۲ و در گروه B به مصاف ماسانوری اونو از ژاپن رفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر این حریف را شکست دهد.

ملی‌پوش کشورمان در این دیدار سه گیم را با نتایج ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۹ و ۱۳ بر ۱۱ به سود خود به پایان رساند تا شروعی موفق در این رقابت‌ها داشته باشد. نماینده پاراتنیس روی میز ایران قرار است تا ساعتی دیگر در دومین دیدار خود به مصاف چنگ لائو چو از ماکائو برود و برای کسب دومین پیروزی در مرحله گروهی تلاش کند.

برچسب ها: پارا تنیس روی میز ، ناگویا
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