باشگاه خبرنگاران جوان - مریم مهدوی ضمن تشریح وضعیت خانه‌های تاریخی قزوین در سه بخش دولتی، عمومی و خصوصی، اظهار داشت: خانه‌های تاریخی درست مانند انسان‌ها زنده‌اند و تا زمانی که روح زندگی در آنها جاری نباشد مسیر فرسودگی را با شتاب بیشتری طی می‌کنند.

این مسوول با اشاره به آخرین وضعیت مرمت مسجد جامع عتیق قزوین به عنوان یکی از شاهکار‌های معماری ایران، تاکید کرد: عملیات مرمت این اثر ارزشمند تاریخی هرگز متوقف نشده و به‌طور مستمر در حال اجراست تا جایی که هم اکنون بخش پایانی مرمت طاقی‌ها و ایوان شمالی در دست اقدام بوده و بودجه‌های لازم برای رفع خطر و حفاظت از آن نیز تزریق می‌شود.

مهدودی در خصوص پرونده ثبت جهانی مساجد ایرانی، خاطرنشان کرد: مسجد جامع عتیق قزوین به همراه یکی دیگر از مساجد استان در فهرست ثبت جهانی یونسکو قرار دارند، امیدواریم با برطرف کردن الزامات مورد نظر و با حضور ارزیابان یونسکو در ماه‌های آینده، رای لازم برای ورود این اماکن به فهرست جهانی را کسب کنیم.

وی با اشاره به اینکه برخی بنا‌های در اختیار میراث فرهنگی با واگذاری به سرمایه‌گذاران، پویایی خود را بازیافته‌اند، تاکید کرد: برخی دیگر از خانه‌های تاریخی که در اختیار افراد قرار دارند نیز متاسفانه به دلیل کهولت سن آنان و یا فوت، رها شده‌اند، اما چنین موضوعاتی نافی مسوولیت قانونی این اداره کل نخواهد بود.

به گفته این مسوول، خانه‌های تاریخی رها شده به طور مرتب مورد رصد کارشناسان میراث فرهنگی قرار دارند و طبق قانون نیز، هرگونه تخریب از سوی مالک یا مالکان، پیگرد قضایی برای آنان به همراه خواهد داشت.

مهدوی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات و حمایت از بنا‌هایی با مالکیت خصوصی، تصریح کرد: دولت به‌صورت مستقیم نمی‌تواند در اینگونه موارد هزینه، اما در قالب مرمت‌های اضطراری، رفع خطر‌های احتمالی و انعقاد «مشارکت‌نامه دوطرفه» برای تامین مصالح مورد نیاز و کمک به مالکان وارد عمل می‌شود، به عنوان نمونه در یکی از موارد اخیر ۱۵ میلیارد ریال برای مشارکت در مرمت چنین اماکنی هزینه صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات مرمت اضطراری دارای ردیف بودجه ثابت و مشخص برای یک خانه خاص نیست، خاطرنشان کرد: به محض بروز خطر یا حادثه برای بنای تاریخی از محل اعتبارات اضطراری جهت نجات‌بخشی آن اقدام فوری صورت می‌گیرد، این در حالی است که تلاش می‌شود با نشان دادن نمونه‌های موفق اقتصادی این اماکن، مالکان را به حفظ و احیای آثار ترغیب کنیم.