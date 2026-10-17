انجام هزارو ۳۶۵مأموریت اورژانس در کردستان طی یک هفته

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: این مأموریت‌ها در بازه زمانی [۱۸] تا [۲۴] مهرماه انجام شده و کارشناسان مرکز پیام اورژانس نیز در همین مدت، [۹۸۲] مورد مشاوره تلفنی تخصصی به شهروندان ارائه کرده‌اند.

بر اساس آمار ثبت‌شده، مأموریت‌های مرتبط با حوادث و تروما با [۱۷۹] مورد، بیشترین سهم را در عملیات‌های میدانی اورژانس استان داشته است. همچنین [۱۲۸] مأموریت برای بیماران قلبی و عروقی، [۶۷] مأموریت برای مشکلات تنفسی، [۲۵] مأموریت برای بیماران دیابتی و [۱۴] مأموریت برای موارد مرتبط با مشکلات مغزی انجام شده است.

بابک هدائی، با قدردانی از تلاش کارکنان عملیاتی و ستادی این مجموعه، گفت: سرعت، دقت و کیفیت، ارکان اصلی امدادرسانی در اورژانس [۱۱۵] است و نیروهای این مرکز در پایگاه‌های شهری و جاده‌ای استان، به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت مردم هستند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس با وجود دشواری‌های عملیات و شرایط جغرافیایی استان، تلاش می‌کنند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بیماران و مصدومان خدمات‌رسانی کنند.

همچنین در همین بازه زمانی، [۱۷۴] مورد اعزام تخصصی بیمار با برنامه‌ریزی و هماهنگی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان انجام شد که از این تعداد، [۱۵۹] مورد به مراکز درمانی داخل استان و [۱۵] مورد نیز به مراکز درمانی خارج از استان اختصاص داشت.

این اعزام‌ها با هدف فراهم‌کردن دسترسی بیماران به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی و امکانات درمانی مورد نیاز انجام شده است.

روابط عمومی اورژانس [۱۱۵] کردستان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با حوادث و فوریت‌های پزشکی، ضمن حفظ خونسردی با شماره [۱۱۵] تماس بگیرند و تا رسیدن آمبولانس، توصیه‌های کارشناسان مرکز پیام را رعایت کنند.