وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیرو‌های این کشور تأسیسات فلزکاری، کارخانه تولید ترانسفورماتور و زیرساخت‌های انرژی در چند شهر اوکراین را هدف قرار داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت دفاع روسیه روز شنبه اعلام کرد نیرو‌های این کشور شب گذشته حمله‌ای گسترده با استفاده از تسلیحات دقیق زمین‌پایه، هواپایه و دریاپایه و همچنین پهپاد‌های تهاجمی علیه کارخانه‌های فلزکاری، یک کارخانه تولید ترانسفورماتور و یک تأسیسات انرژی در شهر‌های کریوی‌ریه، زاپوریژیا و ژیتومیر اوکراین انجام داده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، مجتمع بزرگ فولادسازی «زاپوروژستال» در شهر زاپوریژیا نیز هدف حمله قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد این کارخانه که بخشی از گروه صنعتی «اس‌سی‌ام» متعلق به رینات آخمتوف، میلیاردر اوکراینی، است، بخش عمده‌ای از محصولات خود را برای تأمین نیاز‌های صنایع نظامی اوکراین تولید می‌کرده است.

در این بیانیه آمده است که این مجتمع پیش‌تر سالانه یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن چدن و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد نوردشده تولید می‌کرده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از حمله به شرکت «زاپوروژترانسفورماتور» در زاپوریژیا خبر داد و اعلام کرد این مجموعه تولیدکننده ترانسفورماتور‌های قدرت روغنی با ولتاژ ۲۲۰ تا ۷۵۰ کیلوولت بوده و از سال ۲۰۲۲ تحت مدیریت وزارت دفاع اوکراین قرار داشته است.

به گفته این وزارتخانه، یک کارخانه فلزکاری در کریوی‌ریه که محصولات آن برای صنایع نظامی اوکراین تأمین می‌شد نیز هدف قرار گرفته است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه اعلام کرد نیرو‌های این کشور یک کشتی باری را در دریا هدف قرار داده‌اند که حامل محموله نظامی به مقصد بندر اودسا در اوکراین بوده است.

بر اساس این بیانیه، یک پست برق در ژیتومیر نیز هدف حمله قرار گرفته است؛ تأسیساتی که به گفته مسکو، برق مناطق غربی اوکراین را به مناطق مرکزی منتقل می‌کرد تا فعالیت صنایع نظامی این کشور تأمین شود.

منبع: خبرگزاری تاس

برچسب ها: حمله به اوکراین ، جنگ اوکراین
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