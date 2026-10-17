باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در این اداره‌کل برگزار شد؛ اظهار کرد: با نگاه عدالت‌محور دولت چهاردهم و هم‌افزایی مسئولان استانی امروز شاهد توازن کالبدی و توسعه همگون در سراسر استان هستیم تا جایی که طی دو سال گذشته ۷۴ پروژه ورزشی شامل ۱۷ سالن سرپوشیده و ۵۷ فضای روباز با مساحت ۷۳ هزار مترمربع و سرمایه‌گذاری ۳۲۰ میلیارد تومانی به بهره‌برداری رسیده و آذربایجان‌غربی را در صدر جدول افتتاح‌های کشور نشانده است.

وی با اشاره به احیای پروژه‌های راکد و ملی پس از سال‌ها بلاتکلیفی، افزود: با پیگیری‌های مستمر و تخصیص اعتبارات راهگشا در سفر رئیس‌جمهور استادیوم ۱۵ هزار نفری فوتبال ارومیه پس از سال‌ها وقفه تعیین‌تکلیف شد همچنین استادیوم فوتبال میاندوآب با اعتبار ۱۷۰ میلیارد تومان در مرحله مناقصه قرار گرفت و عملیات تکمیلی استادیوم‌های خوی با ۴۰ میلیارد تومان، سلماس با ۳۰ میلیارد تومان و پیست تارتان ارومیه با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار با شتاب در دست اجراست.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی به نقشه جغرافیایی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۲۳۹ پروژه ورزشی فعال با مساحت ۱۹۷ هزار مترمربع و برآورد اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۵۷۱ میلیارد تومان در استان جریان دارد که از این تعداد ۱۶۴ پروژه در کانون‌های روستایی و ۷۵ پروژه در محیط‌های شهری متمرکز شده تا عدالت ورزشی در تمامی نقاط مرزی و محروم محقق شود و همچنین برای سال ۱۴۰۵ افتتاح ۲۲ پروژه و کلنگ‌زنی ۳۴ طرح جدید با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

ارومیه؛ پایتخت رویدادهای بین‌المللی و دیپلماسی ورزشی

بیرامی در ادامه به کارنامه درخشان حوزه قهرمانی پرداخت و تصریح کرد: ورزشکاران استان در رویدادهای فراملی شاهکار آفریدند و موفق به کسب ۲۸۶ نشان رنگارنگ جهانی، آسیایی و بین‌المللی (۳۶ طلا، نقره و برنز جهانی، ۱۲۱ مدال آسیایی و ۱۲۹ مدال بین‌المللی) شدند و در عرصه ملی نیز با کسب ۱,۸۹۳ مدال کشوری شامل ۷۴۷ طلا، ۵۴۳ نقره و ۶۰۳ برنز جایگاه ممتازی رقم خورد.

وی با یادآوری میزبانی پرشور مسابقات والیبال مردان آسیا در سالن ۶ هزار نفری غدیر ارومیه تاکید کرد: آذربایجان‌غربی با میزبانی موفق ۱۵ رویداد آسیایی و بین‌المللی با حضور ۲۷۰۰ ورزشکار خارجی از ۶۶ کشور به قطب اول میزبانی‌های بین‌المللی کشور و پیشران صنعت گردشگری ورزشی تبدیل شده است و علاوه بر این ۲۲۸ نخبه ورزشی استان به عضویت تیم‌های ملی درآمده و استان میزبان ۱۱۲ اردوی آماده‌سازی تیم‌های ملی با حضور بیش از ۱۵۰۰ ورزشکار بوده است.

افتخارآفرینی تاریخی بانوان؛ از ۴۵ کرسی ملی تا ۱۷۰ مدال فراملی

مدیرکل ورزش و جوانان استان با تجلیل از افتخارآفرینی جامعه ورزش بانوان گفت: شیرزنان ورزشکار آذربایجان‌غربی در این دوره فصلی تازه را رقم زدند و با اقتدار موفق به کسب ۱۷۰ مدال جهانی، آسیایی و بین‌المللی و ۵۵۶ مدال در رقابت‌های قهرمانی کشور شدند.

وی افزود: حضور ۴۵ بانوی ملی‌پوش در ترکیب ثابت تیم‌های ملی و دعوت ۲۳۵ نفر به اردوهای ملی نشان‌دهنده ظرفیت بی‌بدیل این بخش است و همچنین میزبانی ۵ رویداد ورزشی بین‌المللی بانوان، برگزاری ۷۰ اردوی ملی در استان، اجرای ۱۹ طرح سراسری و برپایی ۳۱۱ دوره آموزشی تخصصی از دیگر دستاوردهای مهم معاونت ورزش بانوان است.

سجاد بیرامی در پایان به دستاوردهای حوزه ساماندهی جوانان و نشاط اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: با برگزاری ۱۷۸ جلسه شهرستانی و ۹ جلسه ستاد استانی مطالبات جوانان ریل‌گذاری شد و امروز ۲۱۴ سازمان مردم‌نهاد در استان فعال هستند و شبکه داوطلبی ایران یاران با ۱,۷۵۰ عضو در ۱۳ شبکه تخصصی فعالیت می‌کند. در حوزه تحکیم خانواده نیز با فعال‌سازی ۵۲ مرکز مشاوره بیش از ۷۱۰ کارگاه آموزشی تخصصی ازدواج دایر شد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه سلامت همگانی نیز بیش از ۳ هزار برنامه با مشارکت ۱.۵ میلیون نفر از شهروندان در ۵۸۰ فضای ورزشی به اجرا درآمد تا هم‌راستا با افتخارات قهرمانی، نشاط و پویایی در تاروپود جامعه جاری گردد.