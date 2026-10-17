باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هاشم امینی، مدیرعامل آبفای کشور، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اتفاق بسیار خوبی در کشور در حال رخ دادن است؛ با وجود اینکه در شرایط جنگی قرار داریم و با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم، اراده دولت بر این است که پروژه‌های اجرایی در مجموعه وزارت نیرو متوقف نشود. ما با مردم عزیزمان عهد و پیمانی داشتیم که هر هفته ۵۰ روستا را از نظر کمی و کیفی از آب برخوردار کنیم.

او افزود: در قانون برنامه هفتم مقرر شده بود به ۱۰ هزار روستا آبرسانی شود و برای هر سال هدف‌گذاری مشخصی صورت گرفته بود. در سال اول برنامه، قرار بود آبرسانی پایدار به ۲ هزار و ۵۰۰ روستا انجام شود که این اقدام برای ۲ هزار و ۴۳۷ روستا محقق شد. در سال دوم نیز آبرسانی به ۲ هزار روستا هدف‌گذاری شده بود که برای ۲ هزار و ۳۵۲ روستا انجام شد.

امینی ادامه داد: در سال سوم برنامه نیز آبرسانی به ۲ هزار روستا در دستور کار قرار داشت. موضوع آبرسانی به روستا‌ها همواره مورد تأکید رئیس‌جمهور بوده و ایشان این موضوع را از مجموعه وزارت نیرو مطالبه می‌کنند. در سال سوم برنامه، تا تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۵، آبرسانی پایدار به ۹۸۳ روستا انجام شده است.

مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به عملکرد دولت در حوزه آبرسانی روستایی تصریح کرد: مجموع عملکرد در چارچوب برنامه هفتم، یا به عبارتی عملکرد دولت، به ۵ هزار و ۷۷۲ روستا رسیده است. روز پنجشنبه هفته گذشته نیز با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در استان آذربایجان شرقی، آبرسانی به هزار و ۵۰ روستا انجام شد امروز نیز ۱۵۷ روستا به بهره‌برداری رسید که از این تعداد، ۱۱۷ روستا در استان لرستان و ۴۰ روستا در استان زنجان قرار دارند.

امینی با تشریح عملکرد آبرسانی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون اظهار کرد: در مجموع، آبرسانی به ۸۳ روستا در قالب ۴۰۶ پروژه به بهره‌برداری رسیده و برای ۱۶۷ هزار و ۱۱ خانوار، با جمعیتی بالغ بر ۶۲۲ هزار و ۴۵۱ نفر، تأمین آب پایدار انجام شده است.

او افزود: این اقدامات شامل تأمین ۲ هزار و ۲۳۲ لیتر بر ثانیه آب پایدار از منابع آبی شامل آب‌های سطحی، آب‌های زیرزمینی، چشمه‌ها و قنات‌ها بوده است. همچنین هزار و ۹۳۷ کیلومتر لوله‌گذاری در قالب شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال انجام شده، ۴۰ هزار و ۷۶۰ مترمکعب مخزن احداث شده و ۷۰ باب ایستگاه پمپاژ نیز به بهره‌برداری رسیده است. تاکنون ۶ هزار و ۲۶۵ میلیارد تومان اعتبار نیز در این بخش هزینه شده است.

مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو گفت: قرار ما با همکارانمان در شرکت‌های آب و فاضلاب، قرارگاه امام حسن مجتبی (ع)، خیرین و پیمانکاران این است که تا پایان امسال، هزار و ۱۷ روستا را به روستا‌های آبرسانی‌شده اضافه کنیم.

امینی با قدردانی از مشارکت پیمانکاران و خیرین در اجرای پروژه‌های آبرسانی اظهار کرد: از میان روستا‌های اعلام‌شده، ۵۳ روستا به همت پیمانکاران و در قالب اعتبارات جاری و داخلی به اتمام رسیده است. همچنین خیرین کشور آبرسانی به ۱۰۶ روستا را به پایان رسانده‌اند که شایسته است از همه این عزیزان قدردانی کنم؛ چراکه با اعتقاد و باور خود، صیانت از منابع و آبرسانی را افتخار دانسته و در این مسیر مشارکت کرده‌اند. همچنین آبرسانی به ۱۷۴ روستا با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اتمام رسیده است.

او در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با پیامد‌های احتمالی بارش‌های پاییزی و زمستانی بیان کرد: هر سال یکی از برنامه‌های روتین ما، آماده‌سازی برای فصل پاییز و زمستان است تا در صورت وقوع بارش‌های غیرمتعارف، بتوانیم در برابر سیلاب، افزایش کدورت آب و آب‌گرفتگی شبکه‌های فاضلاب اقدامات لازم را انجام دهیم.

امینی افزود: امسال به دلیل اطلاع‌رسانی‌های سازمان هواشناسی از ابتدای سال و به‌ویژه در فصل تابستان، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرد. در جلسات مرتبط با امور آب، وضعیت بارش‌ها، میزان و پراکنش آنها به‌صورت مستمر رصد شد و همه همکاران من در صنعت آب و فاضلاب اقداماتی را برای آمادگی در برابر افزایش کدورت آب و تأثیر آن بر تأمین آب شرب مردم انجام دادند.

مدیرعامل آبفای کشور با تشریح بخشی از این اقدامات گفت: یکی از این اقدامات، پیش‌بینی منابع جایگزین و ذخیره مواد شیمیایی برای مواقع افزایش کدورت آب است تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن کدورت را کاهش دهیم.

او ادامه داد: در حوزه شبکه‌های فاضلاب واقع در معابر شهری نیز لایروبی و شبکه‌های فاضلاب در دستور کار قرار گرفته است. در این زمینه، همکاری با مجموعه شهرداری‌ها نیز ضروری است. خوشبختانه جلساتی در سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شده و همه بخش‌های وزارت نیرو در حوزه آب و آب و فاضلاب آمادگی دارند تا در صورت وقوع سیل و بارش‌های غیرمتعارف، از تأثیر جدی این حوادث بر خدمات آب شرب، بهداشت مردم و جمع‌آوری و انتقال فاضلاب جلوگیری شود.

امینی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه برنامه‌ریزی برای اجرای تعهدات آبرسانی اظهار کرد: برنامه‌ریزی ما به‌گونه‌ای انجام شد که به تعهداتی که به مردم عزیزمان داده بودیم، عمل کنیم و از چارچوب برنامه خارج نشویم.

او افزود: حدود ۱۳ هزار روستای زیر ۲۰ خانوار داریم که برخی از آنها صعب‌العبور هستند برنامه ما آبرسانی به روستا‌های بالای ۲۰ خانوار است حتی روستا‌هایی با ۵ خانوار داریم که با تانکر آبرسانی می‌شوند تا امروز ۸۷ درصد جمعیت روستایی کشور را تأمین آب کردیم که شاخص خوبی است برنامه ریزی ما این است که این عدد تا پایان برنامه هفتم به ۹۳ درصد برسد شاخص کل آبرسانی کل کشور ۹۴ درصد است.

امینی در ادامه گفت: استفاده از روش‌های جایگزین، از جمله ایجاد سامانه‌های تله‌متری و تله‌کنترل و متعادل‌سازی فشار در شبکه، اثربخشی مطلوبی داشته و به کاهش نشت شبانه آب کمک کرده است تنظیم فشار شبکه در محدوده بهینه و استاندارد، نقش مؤثری در کاهش نشت آب دارد. همچنین سالانه حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کیلومتر از شبکه‌های آب کشور اصلاح می‌شود و عملیات اصلاح انشعابات نیز در دستور کار قرار دارد.

امینی با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا برای شناسایی نشت آب گفت: در استان‌های مختلف از دستگاه‌های نشت‌یاب، از جمله تجهیزات مبتنی بر فناوری رادار نفوذی زمین، برای پایش شبکه و شناسایی نقاط دارای نشت استفاده می‌شود و پس از شناسایی، اقدامات لازم برای رفع نشت انجام می‌گیرد اخیراً همکاری جدیدی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازی فناوری نشت‌یابی ماهواره‌ای آغاز شده است.