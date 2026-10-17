رئیس مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت، از کاهش ۱۸ درصدی مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در ۲۴ روز نخست مهر ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرشید صفری، رئیس مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت، از ثبت ۱۲۶ مورد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کشور طی بازه زمانی اول تا ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: تعداد مسمومیت‌ها در این بازه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد کاهش داشته است.  

صفری با تشریح جزئیات این حوادث اظهار کرد: از مجموع ۱۲۶ فرد مسموم‌شده با گاز مونوکسیدکربن، ۱۰۷ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد. همچنین ۹ نفر در محل حادثه درمان شدند که تعداد این موارد ۷۱ درصد کاهش داشته است. متأسفانه در این بازه زمانی ۱۰ نفر نیز بر اثر مسمومیت با این گاز جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.  

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی حوادث افزود: استان کردستان با ۲۰ مورد و استان‌های مازندران و خراسان رضوی، هرکدام با ۱۸ مورد مسمومیت، بیشترین تعداد مسموم‌شدگان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین استان خراسان رضوی با پنج فوتی و استان کردستان با دو فوتی، بیشترین موارد مرگ ناشی از این حوادث را ثبت کرده‌اند.  

۹۲ درصد مسمومیت‌ها با گاز مونوکسیدکربن در منازل مسکونی رخ داده است

رئیس مرکز هدایت عملیات بحران وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی وسایل گرمایشی، اظهار کرد: بررسی محل وقوع حوادث نشان می‌دهد ۹۲ درصد موارد مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در منازل مسکونی رخ داده است. همچنین ۲ درصد این حوادث در چادر‌های مسافرتی، یک درصد در محیط‌های صنعتی و کارگاهی، یک درصد در داخل خودرو و ۴ درصد در سایر محل‌ها اتفاق افتاده است.  

صفری با اشاره به نتایج بررسی‌های فنی درباره علل بروز این حوادث گفت: بر اساس آمار‌های موجود، در ۵۰ درصد موارد مسمومیت در منازل مسکونی، نقص در لوله‌کشی آب‌گرم‌کن و بخاری به‌عنوان علت حادثه گزارش شده است؛ موضوعی که اهمیت بررسی و اطمینان از سلامت تجهیزات گرمایشی و مسیر خروج دود را پیش از استفاده از این وسایل دوچندان می‌کند.  

وی همچنین درباره ترکیب جمعیتی افراد مسموم‌شده بیان کرد: ۴۸ درصد مسموم‌شدگان را زنان، ۴۶ درصد را مردان و ۶ درصد را کودکان زیر پنج سال تشکیل می‌دهند؛ آماری که ضرورت توجه به ایمنی تمام اعضای خانواده، به‌ویژه کودکان، را یادآوری می‌کند.  

منبع: اورژانس کشور

برچسب ها: مسمومیت ، مسمومیت تنفسی
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