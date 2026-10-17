مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس با هدف تقویت هویت اسلامی ایرانی، توجه به سلیقه دانش‌آموزان و پیوند آموزش با مهارت و تولید برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - عاطفه سادات مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و همه شهدا، به‌ویژه شهدای دانش‌آموز، معلم، والدین شهدا و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: امیدوارم همه ما توفیق ادامه دادن راه شهدا را داشته باشیم. این هفته فرصتی است تا بار دیگر بر یک موضوع مهم تأکید کنیم؛ اینکه تربیت، مسئولیتی مشترک است که با همراهی و مشارکت آگاهانه خانواده و مدرسه تحقق پیدا می‌کند.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به پیچیدگی‌های دنیای امروز و چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی دانش‌آموزان، گفت: اهمیت تعامل خانه و مدرسه بیش از گذشته آشکار شده و این تعامل، ضرورتی تربیتی برای نظام تعلیم و تربیت است.

مدبرنژاد ادامه داد: انجمن‌های اولیاء و مربیان زمینه تعامل هدفمند و آگاهانه خانواده و مدرسه را در مدارس کشور و در سطوح مختلف تربیتی فراهم می‌کنند و بستری برای گفت‌و‌گو، شناسایی مسائل و تبدیل ظرفیت‌های والدین به فرصتی برای پیشبرد اهداف تربیتی نظام تعلیم و تربیت هستند.

وی با اشاره به برگزاری آیین تجلیل از اعضای برتر انجمن‌های اولیاء و مربیان مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، اظهار کرد: این اعضا بر اساس شاخص‌های ابلاغی و در سطح یک، به‌عنوان انجمن‌های برتر شناسایی شده‌اند و در این مراسم از تلاش‌های آنان تقدیر می‌شود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش همچنین از برگزاری آیین افتتاحیه دومین جشنواره ملی طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی خبر داد و گفت: این جشنواره از بهمن‌۱۴۰۴ آغاز به کار کرد و با وجود شرایط جنگی، بیش از ۱۲ هزار اثر به دبیرخانه جشنواره در استان قم ارسال شد.

مدبرنژاد با بیان اینکه توجه به هویت اسلامی ایرانی، سلایق دانش‌آموزان و استفاده از ظرفیت هنرستان‌ها از رویکرد‌های اصلی این جشنواره است، افزود: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت آموزش و پرورش، پیوند آموزش با مهارت و تولید است و جشنواره طراحی و دوخت لباس دانش‌آموزی نیز در همین راستا برگزار می‌شود.

وی با اشاره به افتتاح مدارس اولیاء در تعدادی از مدارس کشور که امروز برگزار می‌شود گفت: این مدارس با مشارکت مردم، والدین، خانواده‌های دانش‌آموزان و اعضای انجمن‌های اولیاء و مربیان ساخته شده‌اند.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی در توسعه فضا‌های آموزشی و تربیتی، اظهار کرد: این اقدام فرصتی برای گسترش مشارکت مردم در نهضت توسعه عدالت آموزشی و تربیتی است و امیدواریم بتوانیم بیش از گذشته از ظرفیت خانواده‌ها و مردم در نظام تعلیم و تربیت کشور بهره ببریم.

برچسب ها: اولیا و مربیان ، انجمن اولیاء
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