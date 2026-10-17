باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بهنام سعیدی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری روز ملی خرما، با انتقاد از برآورده نشدن انتظارات کشاورزان گفت: بخشی از محصول سال گذشته همچنان در سردخانه‌ها باقی مانده است که این موضوع نشان‌دهنده ناکارآمدی در تصمیم‌گیری‌هاست؛ چراکه سهم عادلانه‌ای از ارزش نهایی محصول به کشاورز نمی‌رسد و فاصله زیادی میان قیمت خرید از تولیدکننده و قیمت عرضه در بازار وجود دارد.

وی افزود: امروز قیمت‌گذاری در منطقه ما از سوی دلالانی انجام می‌شود که با یکدیگر تبانی کرده و نرخ خرید محصول را تعیین می‌کنند. در این شرایط، کشاورزان به دلیل دسترسی نداشتن به بازارهای اصلی، نبود زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل کارآمد، ضعف در بازاریابی و مشکلات ناشی از تصمیم‌گیری‌های کلان، با چالش‌های اساسی مواجه هستند.

سعیدی ادامه داد: با وجود وسعت جغرافیایی و ظرفیت‌های بی‌نظیر جنوب کرمان، حتی یک کارخانه فرآوری خرما در این منطقه وجود ندارد و نگاه به این محصول راهبردی همچنان به خام‌فروشی محدود مانده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: این اتاق در جنوب استان کرمان ضعیف‌ترین عملکرد را داشته و حضور آن در این منطقه عملاً صفر است. برای نمونه، همایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی جنوب کرمان که قرار بود برگزار شود، با وجود گذشت سه سال و برگزاری چندین جلسه و انجام مصاحبه‌های متعدد، هنوز اجرایی نشده است.

وی با طرح این پرسش که جایگاه حمایت از بخش خصوصی و کشاورزان کجاست، افزود: در زمینه برندسازی خرمای منحصربه‌فرد جیرفت و انطباق آن با استانداردهای جهانی چه اقداماتی انجام شده است؟

سعیدی با تأکید بر اینکه وظیفه کشاورز صرفاً کار و تلاش در زمین کشاورزی است، تصریح کرد: بازاریابی، جلوگیری از باقی ماندن محصول روی زمین، تسهیل صادرات، قیمت‌گذاری مناسب، انبارداری اصولی، برندسازی، رعایت استانداردها و کاهش ضایعات، وظیفه متولیان این حوزه است و هر فرد یا نهادی که در انجام این وظایف کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد.

وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی و تمرکز دشمن بر اعمال فشارهای اقتصادی، خواستار تحرک جدی در حوزه دیپلماسی تجاری و کشاورزی شد و گفت: صادرات تنها وظیفه تاجر نیست؛ بلکه رایزنان بازرگانی و اقتصادی ایران در کشورهای مختلف باید سربازان خط مقدم دفاع از کشاورزان باشند، چالش‌های این بخش را شناسایی کنند و برای توسعه بازار محصولات کشاورزی، به‌ویژه خرما، چاره‌اندیشی کنند.