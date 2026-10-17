سرپرست انتظامی شهرستان تنکابن از کشف ۱۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمیدرضا صالحی سرپرست انتظامی شهرستان تنکابن گفت: در پی انجام بررسی‌های لازم و با هماهنگی قضائی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی، پلیس امنیت عمومی و فرماندهی انتظامی بخش" نشتا "به همراه کارشناسان اداره برق از یک واحد صنفی بازدید کردند که در جریان آن ۱۴ دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف شد.

او افزود: با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های مکشوفه برابر اعلام کارشناسان اداره برق، بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ صالحی بر استمرار اقدامات پلیس امنیت اقتصادی در مقابله با قاچاق کالا و ارز و برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز اقتصادی تأکید کرد.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: ارز دیجیتال ، بیت کوین
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