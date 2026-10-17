استاندار فارس در سومین بازدید خود از مناطق آسیب‌دیده شهرستان لامرد، از استقرار و تشکیل کمیسیون‌های تخصصی پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این شهرستان با هدف تسهیل روند خدمت‌رسانی و معاینه بالینی مجروحان و جانبازان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری استاندار فارس به همراه سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، فریده اولادقباد معاون بنیاد شهید، جمعی از مدیران ارشد این نهاد، مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری و ابراهیم بیانی مدیرکل بنیاد شهید فارس با حضور در شهرستان لامرد، از محل حملات و مناطق آسیب‌دیده بازدید کردند.

او در تشریح روند پیگیری مطالبات مجروحان و جانبازان اظهار داشت: در سفر‌های پیشین به لامرد و در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای رمضان و آسیب‌دیدگان این جنایت، دشواری رفت‌وآمد مجروحان به مرکز استان جهت تشکیل پرونده و حضور در کمیسیون‌های پزشکی مطرح شد که مطالبه‌ای کاملاً برحق بود.

امیری افزود: این موضوع را در نشستی با معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید در میان گذاشتیم که با موافقت و دستور ایشان، زمینه اعزام و استقرار تیم‌های تخصصی کمیسیون پزشکی در خود شهرستان لامرد فراهم گردید.

نماینده عالی دولت در استان فارس با ابراز خرسندی از تحقق این مطالبه مردمی تصریح کرد: امروز علاوه بر استقرار اعضای کمیسیون و آغاز فرایند معاینات بالینی جانبازان، رئیس بنیاد شهید و مدیران ارشد این نهاد نیز به‌صورت میدانی در منطقه حضور یافته‌اند تا بر روند رسیدگی‌ها نظارت مستقیم داشته باشند.

استاندار فارس در پایان با قدردانی از اهتمام کادر درمان و متولیان امر گفت: از حسن نظر و همراهی رئیس بنیاد شهید، اعضای کمیسیون و پزشکان متخصصی که داوطلبانه از استان‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به مجروحان به این منطقه سفر کرده‌اند صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم؛ بی‌شک این خدمات جهادی و ارزشمند در رسیدگی به آسیب‌دیدگان، مأجور درگاه الهی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، سید احمد موسوی معاون رئیس‌جمهور نیز پس از نظارت بر روند معاینات و فعالیت کمیسیون‌های تخصصی، در جمع مردم شهیدپرور شهرستان لامرد به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: استاندار فارس ، جانبازان ، لامرد ، کمیسیون پزشکی
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