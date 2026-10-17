اکبرپور تأمین مالی از طریق خط اعتباری ویژه را یکی از راهکارهای اصلی بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و خواستار تخصیص حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار متمرکز با شرایط تسهیل‌شده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - اردوان اکبرپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات حمایتی برای بازسازی بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان آسیب‌دیده در جنگ اخیر، اظهار کرد: این شرکت‌ها با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و پژوهش‌محور، محصولاتی فناورانه تولید می‌کنند که برخی از آن‌ها پیش‌تر در داخل کشور ساخته نمی‌شدند یا تأمینشان به واردات وابسته بود.

وی افزود: جنگ اخیر به زیرساخت‌ها، خطوط تولید، زنجیره تأمین و جریان نقدینگی شماری از این شرکت‌ها آسیب زده است و بدون حمایت هدفمند و فوری، بازگشت آن‌ها به چرخه تولید دشوار خواهد بود.

به گفته این نماینده، توقف تولید محصولات «تولید بار اول» می‌تواند یک حلقه از زنجیره فناوری کشور را از بین ببرد و وابستگی به واردات را افزایش دهد. ازاین‌رو، حفظ دانش فنی انباشته‌شده و سرمایه انسانی متخصص، مستلزم اقدام به‌موقع است.

اکبرپور تأمین مالی از طریق خط اعتباری ویژه را یکی از راهکارهای اصلی بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و خواستار تخصیص حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار متمرکز با شرایط تسهیل‌شده شد. به گفته وی، این منابع می‌تواند هزینه ترمیم تجهیزات، تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش شرکت‌های آسیب‌دیده را پوشش دهد.

وی تأکید کرد: سرعت پرداخت تسهیلات و حذف بروکراسی‌های پیچیده به‌اندازه تأمین منابع مالی اهمیت دارد؛ زیرا شرکتی که ماه‌ها در انتظار تصویب و ابلاغ تسهیلات بماند، ممکن است فرصت بازگشت به بازار را از دست بدهد و هزینه این تأخیر به اقتصاد کشور تحمیل شود.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بازسازی شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مسیرهای مؤثر برای کاهش پایدار ارزبری کشور است؛ چراکه هر محصول بومی‌سازی‌شده می‌تواند جایگزین واردات و مانع خروج ارز شود.

اکبرپور  گفت: حمایت کافی و سریع از این شرکت‌ها، علاوه بر حفظ ظرفیت تولید و اشتغال تخصصی، به تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی کمک می‌کند؛ در غیر این صورت، تعطیلی بنگاه‌ها و از دست رفتن سرمایه انسانی متخصص، خسارتی به‌مراتب پرهزینه‌تر از حمایت امروز خواهد بود.

برچسب ها: تسهیلات ، شرکت های تولیدی
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