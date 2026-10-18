در نشست مشترک مدیران کمیته امداد هرمزگان و همکاری یک شرکت نفتی، آخرین وضعیت طرح ۲۴۰ واحدی مسکن ایتام بررسی و بر تسریع در تکمیل واحدهای نیمه‌تمام این طرح تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تأمین مسکن مناسب برای اقشار کم‌برخوردار و خانواده‌های ایتام همواره از محوری‌ترین برنامه‌های حمایتی در استان هرمزگان به شمار می‌رود. در همین راستا، نشست مشترکی میان مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان و نمایندگان شرکت پالایش نفت آفتاب برگزار شد تا راهکارهای تسریع در تکمیل طرح ۲۴۰ واحدی «سایه رضوان ۷» مورد بررسی قرار گیرد.

حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان، به همراه جمعی از معاونان این نهاد، ابعاد مختلف پیشبرد این طرح را در مناطق محروم روستایی ارزیابی کردند.

محمد میرزابابایی، مشاور این شرکت، در این نشست با تأکید بر اهمیت تأمین سرپناه پایدار برای خانواده‌های نیازمند خاطرنشان کرد: مسکن پایدار علاوه بر تأمین یکی از نیازهای اساسی زندگی، در ایجاد آرامش خانوادگی، افزایش امید به آینده و بهبود کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

طرح مسکونی «سایه رضوان ۷» با ظرفیت ۲۴۰ واحد، از طرح‌های کلیدی تأمین مسکن خانواده‌های ایتام در مناطق محروم روستایی است که هم‌افزایی میان صنایع بزرگ و نهادهای حمایتی، روند تکمیل واحدهای نیمه‌تمام آن را سرعت می‌بخشد؛ رویکردی که گامی مؤثر در راستای مسئولیت اجتماعی صنایع و توسعه عدالت اجتماعی در استان هرمزگان محسوب می‌شود.

 

 
 
 
برچسب ها: کمیته امداد ، هرمزگان ، پالایش نفت ، آفتاب
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