باشگاه خبرنگاران جوان ـ مسعود حبیبی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر ضرورت تحول در فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها گفت: برای دستیابی به اهداف فرهنگی، لازم است از فعالیت‌های تکراری فاصله بگیریم و با بهره‌گیری از ایده‌های خلاقانه و نوآورانه، برنامه‌هایی متناسب با نیاز‌ها و علایق جامعه هدف طراحی کنیم؛ برنامه‌هایی که بتوانند مشارکت واقعی دانشجویان را در فرآیند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های دانشگاهی افزایش دهند.

وی، روز شنبه در جمع معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با اشاره به رویکرد‌های کلان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اظهار داشت: راهبرد اصلی ما در این حوزه بر سه محور معنویت، عقلانیت و نوآوری استوار است و تلاش می‌کنیم برنامه‌ها با تکیه بر این اصول، متناسب با نیاز‌های روز و با اثربخشی بیشتر طراحی و اجرا شوند.

وی با تأکید بر اهمیت نقش دانشجویان در سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های فرهنگی تصریح کرد: دانشجویان باید در کانون توجه فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی قرار داشته باشند و زمینه حضور مؤثر و مشارکت فعال آنان فراهم شود. همچنین بهره‌گیری از دیدگاه‌ها، تجربیات و ظرفیت علمی استادان دانشگاه، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزش عالی، می‌تواند به ارتقای کیفیت و اثربخشی این برنامه‌ها کمک کند.

حبیبی با اشاره به موفقیت‌های اخیر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یزد در عرصه‌های مختلف فرهنگی، قرآنی، رسانه‌ای و ورزشی خاطرنشان کرد: کسب مقام نخست کشوری تیم والیبال دانشگاه و موفقیت دانشجویان در جشنواره قرآن و عترت و جشنواره نشریات دانشجویی، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند دانشجویان و تلاش مجموعه مدیریتی و اجرایی دانشگاه در حمایت از استعداد‌های جوان است.

وی افزود: این دستاورد‌ها حاصل تلاش دانشجویان و همراهی مدیران و کارشناسان فرهنگی و دانشجویی است و باید با برنامه‌ریزی هدفمند، حمایت مستمر و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای حضور دانشجویان، زمینه تداوم و گسترش این موفقیت‌ها را فراهم کرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت در پایان با استقبال از دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های حاضران، بر اهمیت همفکری، تعامل و استفاده از تجربیات دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی با همراهی و مشارکت همه بخش‌ها هموارتر خواهد شد و امیدواریم با هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شاهد ارتقای هرچه بیشتر کیفیت برنامه‌ها و افزایش مشارکت مؤثر دانشجویان باشیم.

منبع؛ ایرنا