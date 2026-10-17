باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مراسم افتتاح «باشگاه همصدا» با حضور احمد پهلوانیان معاون صدای رسانه ملی، مدیران شبکه و اصحاب رسانه در استودیوی معاونت صدا برگزار شد.

علی جعفری، مدیر «باشگاه همصدا» درباره نحوه شکل‌گیری این باشگاه گفت: ما از چهار سال گذشته طرح استعدادیابی و شناسایی استعداد‌های حوزه گویندگی، بازیگری و صدابازیگری ایران‌صدا را آغاز کردیم. چهار دوره از این طرح برگزار شد و شرکت‌کنندگان حاضر همگی از پذیرفتگان این دوره‌ها هستند.

جعفری ادامه داد: این طرح هر دوره برگزار شد، تا در شکل توسعه‌یافته آن شاهد تبدیل این طرح به «باشگاه همصدا» بودیم. در ادامه اجرای این باشگاه به استان‌های کشور رسید، تا گامی برای شناسایی و استعدادیابی گویندگان در سراسر کشور را فراهم کند.

محمد غفاری خضری، سرپرست اداره کل رادیو تعاملی ایران‌صدا درباره این طرح گفت: صداوسیما در حوزه استعدادیابی کار‌های زیادی انجام داده، که می‌توان به برنامه‌هایی نظیر «عصر جدید» اشاره کرد. با این حال، صداوسیما و سازمان‌های رسانه‌ای باید به فکر صداها، رسانه‌ها و تصاویر جدید باشند. زحمات زیادی برای استعدادیابی در حوزه‌های مختلف انجام شده است.

غفاری به فواید راه‌اندازی «باشگاه همصدا» اشاره کرد و درباره ساماندهی استعداد‌های گویندگی و استفاده از تولیدات مردمی گفت: پیش از اینکه روال به این گونه بود که استعداد‌های گویندگی بعد از مدتی رها می‌شدند و دیگر از آن استعداد‌ها برای تولیدات رادیویی استفاده نمی‌شد. در رفت‌وبرگشت‌ها در اداره‌کل معاونت صدا و طبق رهنمود‌های معاون صدا به یک مدل جدید دست یافتیم. بدین ترتیب، سامانه‌ای راه‌اندازی شد تا در آن نمونه کار افراد در تقسیم‌بندی‌های مربوطه بارگذاری شود.

سرپرست اداره کل رادیو تعاملی ایران‌صدا به استفاده از تولیدات مردمی اشاره کرد، که نیازمند ساماندهی در این حوزه را داشت. به گفته وی، در سفر‌های استانی ابتدا استعداد‌های هر استان شناسایی و بعد موضوعات روز جامعه احصاء و تبدیل به محتوا می‌شد. معمولاً این موضوعات جزو موضوعات روز سازمان صداوسیما بود.

در ادامه احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی در پاسخ به این سوال حرکت «باشگاه همصدا» در استان‌های مختلف با چه اهدافی صورت می‌گیرد، گفت: منظور از تمرکز «باشگاه همصدا» در استان‌ها، فعالیت در پهنه ایران است و صرف فعالیت در استان‌ها نیست. با این حال، باید در رادیو چشم‌اندازی تعریف شود تا بتوان طی آن فعالیت رادیو را در کشور به نسل پنجم ارتقا داد؛ چراکه رادیوی ما در ایران نسل دوم رادیوهاست، که نیازمند ارتقا طبق سپهر رسانه‌ای دنیاست.

پهلوانیان ادامه داد: رادیو برای دستیابی به این هدف چشم‌اندازی را تعریف کرد که آن تبدیل رادیو به رسانه چندسکویی و چندرسانه‌ای است. حال، برای حرکت به سمت رادیوی نسل پنجم و تبدیل به رسانه چندسکویی، یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های قابل اجرا برنامه‌ریزی در رادیوی ایران‌صداست.

معاون صدای رسانه ملی افزود: بدین ترتیب، این رسانه باید چند مسیر را طی کند. ابتدا اینکه از پلتفرم پخش‌کننده و شبکه رادیویی به زیست‌بومِ رسانه‌ای شنیداریِ زبان فارسی تبدیل شود. این مسیر نیازمند الزامات فنی، اقتصادی و تنظیم‌گری است و باید تمام فعالان رسانه‌ای کشور در ایران‌صدا حضور داشته باشند. یکی از لوازم تبدیل به زیست شنیداری این است که این رسانه در راستای شناسایی، پرورش، ساماندهی و بهره‌گیری از فعالان شنیداری حضور جدی داشته باشد.