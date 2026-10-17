شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری جشن میلاد با سعادت حضرت زینب (س) در شهرستان ماهدشت استان البرز در مراسم تجمعات شبانه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۳۰ شب است که خیابان‌های ما شاهد پدیده‌ای بی‌نظیر و خودجوش است؛ تجمعاتی که پس از شهادت رهبر محبوب ملت و آغاز تهاجم دشمن، از یک عزاداری باشکوه فراتر رفت و مردم انقلابی و همیشه درصحنه کشورمان با حضور پرشور خود نشان دادند که تا جان برای این مرز و بوم ایستاده‌اند. مردم ولایتمدار شهرستان ماهدهشت استان البرز به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار در شب‌های اقتدار و مقاومت مراسم جشنی برگزار کردند.

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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

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