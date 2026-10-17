شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری جشن میلاد با سعادت حضرت زینب (س) در شهرستان ماهدشت استان البرز در مراسم تجمعات شبانه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۳۰ شب است که خیابان‌های ما شاهد پدیده‌ای بی‌نظیر و خودجوش است؛ تجمعاتی که پس از شهادت رهبر محبوب ملت و آغاز تهاجم دشمن، از یک عزاداری باشکوه فراتر رفت و مردم انقلابی و همیشه درصحنه کشورمان با حضور پرشور خود نشان دادند که تا جان برای این مرز و بوم ایستاده‌اند. مردم ولایتمدار شهرستان ماهدهشت استان البرز به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار در شب‌های اقتدار و مقاومت مراسم جشنی برگزار کردند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) ماهدشتی‌ها در قرار شبانه

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) ماهدشتی‌ها در قرار شبانه

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) ماهدشتی‌ها در قرار شبانه

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) ماهدشتی‌ها در قرار شبانه

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) ماهدشتی‌ها در قرار شبانه

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) ماهدشتی‌ها در قرار شبانه

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) ماهدشتی‌ها در قرار شبانه

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) ماهدشتی‌ها در قرار شبانه + عکس

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) ماهدشتی‌ها در قرار شبانه

برگزاری مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) ماهدشتی‌ها در قرار شبانه + عکس

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برچسب ها: جشن میلاد ، تجمع ها ، مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری
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