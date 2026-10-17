مستند «نام جاوید وطن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین همایونفر، با محوریت تجربه سیدعلی میرفتاح، نقاش و هنرمند ایرانی، در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی، امروز شنبه ۲۵ مهرماه از شبکه پرس‌تی‌وی پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - این مستند به تصمیم میرفتاح برای ماندن در تهران در روز‌های جنگ و انتخاب هنر به‌عنوان راهی برای ادای احترام به شهدا می‌پردازد. او در آن روز‌ها با ترسیم چهره شهدا بر دیوار‌های شهر، تلاش کرد یاد و نام آنان را در فضای عمومی زنده نگه دارد و از این طریق، روایتی تصویری از روز‌های پرالتهاب جنگ ثبت کند.

در جریان این فعالیت، چهره‌های متعددی از شهدا بر دیوار‌های نقاط مختلف تهران نقش بست؛ آثاری که فراتر از نقاشی‌های شهری، به بخشی از حافظه بصری آن روز‌ها تبدیل شدند و جلوه‌ای از اندوه، ایستادگی و همبستگی مردم را به تصویر کشیدند.

«نام جاوید وطن» با تمرکز بر تجربه شخصی یک هنرمند در روز‌های جنگ، پیوند میان هنر، حافظه جمعی و پاسداشت یاد شهدا را دنبال می‌کند و به نقش هنرمندان در ثبت روایت‌های انسانی از رویداد‌های سرنوشت‌ساز می‌پردازد. این اثر همچنین با حضور سیدعلی میرفتاح، نگاهی به چگونگی تبدیل فضای شهری به بستری برای بازتاب احساسات و خاطرات جمعی مردم دارد.

این مستند محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است. حسین همایونفر علاوه بر تهیه‌کنندگی و کارگردانی، تصویربرداری اثر را نیز بر عهده داشته است. سیدعلی میرفتاح در این مستند روایتگر است و حامد اسکندری به‌عنوان مشاور پروژه، مسعود باقرگان در تدوین، محمدحسین ابراهیمی در طراحی صدا و محمد مرادی در اصلاح رنگ و نور همکاری کرده‌اند. موسیقی اثر نیز از مرشد مرادی است.

مستند «نام جاوید وطن» امروز شنبه ۲۵ مهرماه در پنج نوبت، ساعت‌های ۰۰:۳۰، ۰۵:۳۰، ۱۱:۳۰، ۱۶:۳۰ و ۲۱:۳۰ به وقت گرینویچ (GMT) از شبکه پرس‌تی‌وی پخش می‌شود.

منبع: پرس تی وی

برچسب ها: پرس تی وی ، مستند
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