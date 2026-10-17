باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد یک نفتکش در فاصله حدود ۷۸ مایل دریایی شمال‌شرق شهر الجبیل عربستان سعودی، هدف حمله یک نارنجک‌انداز راکتی قرار گرفته که از یک قایق کوچک شلیک شده است.

بر اساس این گزارش، تمامی خدمه شناسایی شده‌اند و در سلامت هستند؛ با این حال، هنوز میزان دقیق خسارات وارده به نفتکش و پیامد‌های احتمالی زیست‌محیطی این حادثه مشخص نیست.

این حادثه پس از آن رخ داد که سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس پیش‌تر از اصابت یک پرتابه ناشناس به نفتکش دیگری در فاصله حدود ۶۸ مایل دریایی شمال‌شرق الجبیل خبر داده بود.

منبع: الجزیره