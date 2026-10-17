باشگاه خبرنگاران جوان - مصیب داوری با اعلام این خبر گفت: نمایش‌های «چارقد گل‌دونه خانم» از کرمانشاه و «هشت بهشت» از اردبیل صبح امروز در پلاتو آفتاب و فرهنگسرای طوبی به روی صحنه رفتند و آثار هنرمندان هرمزگان، خراسان شمالی و خوزستان نیز در نوبت‌های بعدازظهر و شب اکران می‌شوند.

وی افزود: آثار این دوره با حضور هنرمندان هشت استان کشور شامل هرمزگان، خراسان رضوی، کرمانشاه، خوزستان، اردبیل، خراسان شمالی، تهران و همدان در حال برگزاری است.

گفتنی است آیین اختتامیه این جشنواره ملی، روز دوشنبه، ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۹ در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار خواهد شد.

منبع خبر: صداوسیما