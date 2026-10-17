رئیس‌جمهور ضمن افتتاح مدرسه ۱۸ کلاسه و هوشمند امام علی (ع) در شهرک واوان اسلامشهر و بازدید از کلاس‌های درس هوشمند و آزمایشگاه این مجموعه آموزشی، بر ضرورت تقویت یادگیری عملی، مهارت‌های کار گروهی و خلاقیت دانش‌آموزان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، مدرسه ۱۸ کلاسه و هوشمند امام علی (ع) در شهرک واوان اسلامشهر را افتتاح کرد و ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مجموعه آموزشی، از نزدیک در جریان فرایند آموزش هوشمند، ظرفیت‌های آموزشی و امکانات آزمایشگاهی این مدرسه قرار گرفت.

رئیس‌جمهور در جریان این بازدید، با حضور در دو کلاس درس هوشمند و آزمایشگاه مدرسه، از نزدیک شیوه‌های نوین تدریس و فرایند به‌کارگیری فناوری‌های آموزشی را بررسی کرد.

در این بخش از برنامه، نحوه آموزش هوشمند به دانش‌آموزان به‌صورت عملی اجرا شد و ظرفیت‌های این رویکرد در تسهیل فرایند یاددهی ـ یادگیری مورد توجه قرار گرفت.

پزشکیان در این بازدید، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت و حرکت از آموزش صرفاً نظری به سوی یادگیری عمیق، کاربردی و مهارت‌محور، نکات و توصیه‌هایی را برای بهبود روش‌های تدریس، افزایش مشارکت دانش‌آموزان و تحقق اهداف دولت در زمینه ارتقای کیفیت آموزشی مطرح کرد.

وی با تأکید بر ضرورت پیوند میان مفاهیم نظری کتاب‌های درسی و کاربرد‌های عینی آنها در زندگی روزمره، اظهار کرد: دانش‌آموزان باید بتوانند کاربرد مفاهیم علمی و آموزشی را در خارج از محیط کلاس نیز مشاهده کنند. بهره‌گیری از فیلم‌ها، کلیپ‌های آموزشی و نمایش عملی کاربرد فرمول‌ها و مفاهیم علمی از سوی معلمان، می‌تواند درک دانش‌آموزان را عمیق‌تر کرده و زمینه تثبیت آموخته‌ها را فراهم کند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت یادگیری مبتنی بر تجربه و مشاهده، تصریح کرد: انتقال صرف مفاهیم به‌صورت ذهنی و نظری ممکن است در گذر زمان به فراموشی سپرده شود، اما زمانی که دانش‌آموز کاربرد یک مفهوم را مشاهده می‌کند و نحوه ساخت، اجرا یا استفاده عملی از آن را می‌آموزد، احتمال ماندگاری یادگیری و نهادینه‌شدن آموخته‌ها افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، استفاده هدفمند از ابزار‌های کمک‌آموزشی، فناوری‌های نوین و فعالیت‌های عملی باید در فرایند تدریس موردتوجه قرار گیرد.

پزشکیان همچنین تقویت مهارت‌های کارگروهی و یادگیری مشارکتی را از الزامات ارتقای کیفیت آموزش دانست و بر ضرورت طراحی فعالیت‌های گروهی ساختارمند در کلاس‌های درس تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم ایفای نقش‌های مشخص از سوی دانش‌آموزان در فعالیت‌های گروهی، تصریح کرد: در هر گروه، مسئولیت‌هایی همچون مدیریت، دبیری، هماهنگی و نظارت تعریف شود و این مسئولیت‌ها به‌صورت دوره‌ای میان اعضای گروه تغییر کند تا همه دانش‌آموزان فرصت تجربه نقش‌های مختلف و تقویت توانمندی‌های فردی و اجتماعی خود را داشته باشند.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مشارکت در چنین فعالیت‌هایی به دانش‌آموزان کمک می‌کند از همان دوران مدرسه، مهارت‌هایی همچون مدیریت، گزارش‌دهی، هماهنگی، نظارت، مسئولیت‌پذیری و تعامل سازنده با دیگران را بیاموزند و برای حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی و حرفه‌ای آینده آماده شوند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن فرصت بروز استعداد‌ها و توانمندی‌های دانش‌آموزان، میدان‌دادن به آنان برای مشارکت فعال در فرایند یادگیری را از مؤلفه‌های مهم ارتقای کیفیت آموزشی برشمرد و اظهار کرد: محیط آموزشی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که همه دانش‌آموزان، با برخورداری از ویژگی‌ها و توانایی‌های متفاوت، فرصت حضور، مشارکت و ابراز وجود داشته باشند.

وی گفت: فراهم‌کردن زمینه مشارکت فعال دانش‌آموزان، به‌ویژه افراد خجالتی و کم‌حرف، می‌تواند به افزایش اعتمادبه‌نفس، تقویت مهارت‌های ارتباطی و پرورش خلاقیت آنان کمک کند.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، دانش آموزان
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