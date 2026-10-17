در جریان معاملات امروز ۲۵ مهر شاخص کل بورس با ریزش ۱۶۰ هزار و ۵۶۲ واحد در سطح ۸ میلیون و ۲۶۵ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۵ مهر شاخص کل بورس با ریزش ۱۶۰ هزار و ۵۶۲ واحد در سطح ۸ میلیون و ۲۶۵ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، داروند، غزنجان و وخارزم سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۳۳ هزار و ۷۰۴ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۹۲ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۳ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین سیمان و سرمایه گذاری در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فارس، فیروزا و وخارزم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت، خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
بورس در شروع هفته جدید؛ آیا روند صعودی بازار سهام ادامه‌دار می‌شود؟
شرکت سازه پوشش ماموت به کمک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دانش فیروزه وارد بورس شد
رشد بورس با ورود پول حقیقی؛ آیا روند صعودی ادامه‌دار است؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعات درآمد و دارایی خانوار‌ها برای افزایش یارانه‌ها راستی‌آزمایی می‌شود
برق‌دزدی ماینر‌های غیرمجاز؛ از فشار بر شبکه برق تا تحمیل میلیارد‌ها دلار هزینه به کشور
متوسط قیمت مسکن در شهر تهران کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان است + فیلم
دپوی ۷ هزار کانتینر خرما در مرز‌ها
سرمایه‌گذاری بیش از ۷ میلیارد دلاری در زنجیره معدن و فولاد/ تولید فولاد کشور به ۴۰ میلیون تن می‌رسد
خوداتکایی ۴۰ درصدی در تولید روغن محقق می‌شود؟
صادرات ۵۲ میلیارد دلاری ایران در برابر صادرات ۳۵۰ میلیارد دلاری ترکیه
هزار و ۱۷ روستا تا پایان سال آبرسانی می‌شوند
۳۰ آب‌شیرین‌کن در سطح کشور در حال احداث است
اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی درباره لغو مجوز بانک صادرات در لبنان
آخرین اخبار
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵
ابلاغ لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت
خودروسازان مشکلی در تأمین فولاد ندارند/ افزایش هزینه تولید فولاد به دلیل محاصره دریایی
ریزش بیش از ۱۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس
اختلاف چشمگیر قیمت خرما از تولید تا بازار وجود دارد/ تسلط کامل دلالان بر بازار خرما
خط اعتباری ۵۰ همتی شرکت‌های تولیدی باید بدون بروکراسی پرداخت شود
دپوی ۷ هزار کانتینر خرما در مرز‌ها
آمادگی صنعت آب و فاضلاب برای مواجهه با بارش‌های غیرمتعارف
فرسودگی ماشین‌آلات مهم‌ترین مانع در توسعه پهنه‌های معدنی
۳۰ آب‌شیرین‌کن در سطح کشور در حال احداث است
اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی درباره لغو مجوز بانک صادرات در لبنان
صادرات ۵۲ میلیارد دلاری ایران در برابر صادرات ۳۵۰ میلیارد دلاری ترکیه
سرمایه‌گذاری بیش از ۷ میلیارد دلاری در زنجیره معدن و فولاد/ تولید فولاد کشور به ۴۰ میلیون تن می‌رسد
نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه در دست اجرا داریم
هزار و ۱۷ روستا تا پایان سال آبرسانی می‌شوند
متوسط قیمت مسکن در شهر تهران کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان است + فیلم
اطلاعات درآمد و دارایی خانوار‌ها برای افزایش یارانه‌ها راستی‌آزمایی می‌شود
خوداتکایی ۴۰ درصدی در تولید روغن محقق می‌شود؟
برق‌دزدی ماینر‌های غیرمجاز؛ از فشار بر شبکه برق تا تحمیل میلیارد‌ها دلار هزینه به کشور
تشدید بارش ها در نواحی شمال غرب کشور
برنامه‌ریزی برای اتصال شبکه ریلی ایران به افغانستان از مسیر ازبکستان
مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه تمدید شد
تردد در چالوس و آزادراه تهران-شمال محدود شد
اتصال ریلی ایران به روسیه از مسیر آذربایجان تقویت می‌شود
آسیب به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ایران بر کل منطقه اثر می‌گذارد+فیلم
برنامه جدید برای ارتقای استاندارد‌های خودرویی از سال آینده کلید می‌خورد
توکلی: به تهدیدات آمریکا علیه تاسیسات انرژی پاسخی فوری و مناسب می‌دهیم
بورس در شروع هفته جدید؛ آیا روند صعودی بازار سهام ادامه‌دار می‌شود؟
پیشنهاد‌های راهبردی وزیر راه و شهرسازی برای توسعه ترانزیت ایران و قزاقستان
تقویت سبد معیشتی ۵ دهک نخست و حذف پردرآمدها در اولویت قرار گیرد