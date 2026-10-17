باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۵ مهر شاخص کل بورس با ریزش ۱۶۰ هزار و ۵۶۲ واحد در سطح ۸ میلیون و ۲۶۵ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، داروند، غزنجان و وخارزم سه نماد پرتراکنش بودند.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۳۳ هزار و ۷۰۴ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۹۲ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۳ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین سیمان و سرمایه گذاری در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فارس، فیروزا و وخارزم بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت، خساپا بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.