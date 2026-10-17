وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و مصر دیدار و درباره مهمترین موضوعات دوجانبه و منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سید عباس عراقچی» و «بدرعبدالعاطی» وزرای امور خارجه ایران و مصر روز شنبه ۲۵ مهرماه در حاشیه اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

برچسب ها: عراقچی ، مصر
خبرهای مرتبط
تفاهم اسلام‌آباد را آمریکا و صهیونیست‌ها نقض کردند
عراقچی: روابط تاریخی ایران و یمن باید تقویت شود
شرکت عراقچی در اجلاس سالانه وزرای امور خارجه کشور‌های اسلامی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انفجار مهیب در ابرنفتکش بعد از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز + فیلم
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۲۵ مهر
امنیت منطقه؛ یا برای همه یا برای هیچ‌کس
سردار ابن‌الرضا: موشک‌های ایرانی معادله را تعیین می‌کنند نه بمب‌های آمریکایی
باید پرداختی‌های پرستاران به‌روز شود/ وضعیت بد حقوق پرستاران باعث شده تا چندشیفته کار کنند
هشدار نیروی دریایی سپاه: عاقبت سرپیچی، سوختن در آتش است
آمریکا حاضر به پذیرش ایران هسته‌ای نیست/ اختلافات ایران و آمریکا صرفاً با تغییر شیوه مذاکره حل نمی‌شود
مسعود پزشکیان: سرمایه اصلی کشور انسان‌ها هستند/ هدف، آموزشِ صحیح است نه ساختن ساختمان
شرکت عراقچی در اجلاس سالانه وزرای امور خارجه کشور‌های اسلامی
رحمانی فضلی: چین بزرگ‌ترین کشوری خواهد بود که پس از جنگ در امر بازسازی به ایران کمک می‌کند
آخرین اخبار
نامگذاری بزرگراهی در پایتخت به نام شهید سپهبد موسوی
وزیران خارجه ایران و مصر دیدار کردند
تأکید رئیس‌جمهور بر یادگیری عملی و تقویت مهارت‌های کار گروهی دانش آموزان
هشدار نیروی دریایی سپاه: عاقبت سرپیچی، سوختن در آتش است
آمریکا حاضر به پذیرش ایران هسته‌ای نیست/ اختلافات ایران و آمریکا صرفاً با تغییر شیوه مذاکره حل نمی‌شود
آغاز بررسی نهایی گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۴ کل کشور در هیئت عمومی دیوان محاسبات
پزشکیان: فیلم کوتاه صدای نسل امروز و نگاه آنها به جهان و آینده است
رحمانی فضلی: چین بزرگ‌ترین کشوری خواهد بود که پس از جنگ در امر بازسازی به ایران کمک می‌کند
جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی دفاع به‌‌صورت مجازی برگزار می‌شود
وقتی عقلانیت عاریه‌ای، ترکمانچای را نظریه‌پردازی می‌کند
سردار ابن‌الرضا: موشک‌های ایرانی معادله را تعیین می‌کنند نه بمب‌های آمریکایی
مسعود پزشکیان: سرمایه اصلی کشور انسان‌ها هستند/ هدف، آموزشِ صحیح است نه ساختن ساختمان
بهره‌برداری از ۳ هزار و ۸۵۱ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی با حضور رئیس‌جمهور
شرکت عراقچی در اجلاس سالانه وزرای امور خارجه کشور‌های اسلامی
امنیت منطقه؛ یا برای همه یا برای هیچ‌کس
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۲۵ مهر
انفجار مهیب در ابرنفتکش بعد از برخورد با مین دریایی در تنگه هرمز + فیلم
باید پرداختی‌های پرستاران به‌روز شود/ وضعیت بد حقوق پرستاران باعث شده تا چندشیفته کار کنند
تفاهم اسلام‌آباد را آمریکا و صهیونیست‌ها نقض کردند
ایران در موضع اصولی خود در قبال موضوع یمن ثابت‌قدم است
حضور پزشکیان در اجلاس سران کنوانسیون تنوع زیستی، نشان‌دهنده توجه ایشان به محیط زیست است
مسعود پزشکیان: حفاظت از محیط‌ زیست و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، محور رایزنی‌ها در سفر به ارمنستان بود
قالیباف: مجلس مطالبات و موانع معیشتی پرستاران را پیگیری می‌کند
سعید خطیب‌زاده: ایران برای هر سناریویی آماده است
فرمانده کل سپاه: پرستاران با روحیه زینبی در برابر سختی‌ها استوار ایستاده‌اند
شناسایی یک فروند نفتکش متخلف آتش گرفته در شرق تنگه هرمز
محمدرضا عارف: پرستاران مظهر صبوری و پشتیبان استوار ملت هستند
دیدار پزشکیان با نخست وزیر ارمنستان
سخنگوی ارتش: طرح‌های عملیاتی جدیدی در دست اجرا داریم
پرستاران؛ فرشته‌های رحمت و امید