باشگاه خبرنگاران جوان - در شب ولادت حضرت زینب (س)، مراسم جشن ازدواج آسان ۱۲ زوج جوان روستای خمینی‌شهر شهرستان بشاگرد به همراه اهدای جهیزیه برگزار شد. مسئول ستاد اجرایی ازدواج آسان در بشاگرد گفت: به این زوج‌های جوان یک سری جهیزیه شامل یخچال، اجاق‌گاز، ماشین لباسشویی، فرش، ظروف و جاروبرقی به ارزش هر سری ۲۵۰ میلیون تومان اهدا شد.

موسی کرمشاهی افزود: این مراسم به همت خیران برگزار شد.

رئیس خانه طلاب بشاگرد نیز با اشاره به سابقه این طرح گفت: مراسم جشن ازدواج آسان از سال ۱۳۹۵ تاکنون در شهرستان بشاگرد در حال اجراست و در مدت این ۱۰ سال، ۶۰۰ زوج جوان راهی خانه بخت شده‌اند.

حجت‌الاسلام علی لیاقت در این زمینه افزود: حمایت از جوانان برای تشکیل خانواده از مهم‌ترین اهداف این نهاد است.

منبع خبر: خبرگزاری صداوسیما