خودروسازان مشکلی در تأمین فولاد ندارند/ افزایش هزینه تولید فولاد به دلیل محاصره دریایی

عضو انجمن فولاد ایران گفت: با برنامه ریزی که صورت گرفته خودروسازان بعد از جنگ و اتفاقات رخ داده برای کارخانجات مشکلی در تأمین فولاد ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علیرضا ابراهیمی، عضو انجمن فولاد ایران، در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تأثیر شرایط جنگی و محدودیت‌های حمل‌ونقل بر صنعت فولاد کشور گفت: افزایش هزینه حمل دریایی، مهم‌ترین عامل افزایش هزینه‌های این صنعت در دوره اخیر بوده و تا حدودی حاشیه سود فولادسازان را کاهش داده است.

ابراهیمی با اشاره به تفاوت محصولات تولیدی در زنجیره فولاد اظهار کرد: بخش عمده‌ای از محصولات فولادی مورد استفاده در ساختمان، از جمله میلگرد و تیرآهن، از طریق نورد محصولات فولادی تولید می‌شوند. همچنین اسلب پس از طی فرایندهای نورد به ورق تبدیل می‌شود که در صنایعی مانند خودروسازی و لوازم خانگی کاربرد دارد.

وی با بیان اینکه خودروسازان به‌طور مستقیم مشتریان اصلی مجموعه‌های فعال در بخش تولید فولاد ساختمانی نیستند، افزود: با توجه به جایگاه صنعت فولاد در زنجیره تولید، به نظر می‌رسد ظرفیت تولید فولاد کشور برای تأمین نیاز خودروسازان کافی است و حتی می‌تواند بیش از نیاز این بخش باشد.

عضو انجمن فولاد ایران ادامه داد: در جریان جنگ، بخش‌هایی از زنجیره فولاد که در میانه فرایند تولید قرار دارند، بیشتر در معرض آسیب قرار گرفتند؛ با این حال، بر اساس اطلاعات موجود، بخش فولادسازی و واحدهای نورد تخت با آسیب گسترده‌ای مواجه نشده‌اند.

ابراهیمی با اشاره به وضعیت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی گفت: بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارم و گفت‌وگوهایی که با مدیران ارشد فولاد مبارکه و سایر فعالان این حوزه انجام شده است، در حال حاضر خودروسازان از نظر تأمین فولاد با مشکل خاصی مواجه نیستند. کاهش احتمالی در برخی بخش‌ها نیز می‌تواند به حوزه صادرات مربوط باشد.

وی در ادامه، افزایش هزینه حمل دریایی را مهم‌ترین چالش اقتصادی صنعت فولاد دانست و تصریح کرد: پیش از جنگ، هزینه حمل دریایی یک محموله با کشتی ممکن بود حدود ۱۷ دلار باشد، اما در شرایط جنگی و محاصره، این هزینه افزایش پیدا کرد. در مقابل، در سایر بخش‌های تولید، افزایش هزینه‌ها چندان غیرمتعارف نبوده و رشد هزینه دستمزد و تأمین مواد اولیه تا حدودی متناسب با تغییرات قیمت فروش بوده است.

عضو انجمن فولاد ایران تأکید کرد: افزایش هزینه حمل دریایی بیش از سایر عوامل بر حاشیه سود صنعت فولاد تأثیر گذاشته است. امیدواریم با باز شدن مسیرهای جایگزین و کاهش ریسک‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های این بخش نیز به‌تدریج تعدیل شود.

ابراهیمی درباره وضعیت تأمین برق واحدهای فولادی نیز گفت: تأمین برق در این صنعت بر پایه ترکیبی از منابع انجام می‌شود و مجموعه‌های فولادی بخشی از برق مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. خوشبختانه در طول تابستان و در شرایط فعلی، مشکل خاصی در تأمین برق نداشته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: البته در صورت بروز اختلال در تأمین گاز، ممکن است تولید برق نیز تحت تأثیر قرار گیرد؛ اما تاکنون مشکل قابل‌توجهی در این زمینه وجود نداشته است.

 

برچسب ها: تولید فولاد ، قیمت فولاد
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